Wheatle sceglie Pistoia, l'ala britannica guida la Giorgio Tesi Group alla Serie A1

Con Gianluca Della Rosa, l’unico superstite della squadra che dovette salutare tre anni fa la Serie A1 a causa dell’autoretrocessione decisa dalla società. Nonostante l’amarezza e offerte più vantaggiose a livello economico, Carl Wheatle ha scelto di restare a Pistoia e alla fine ha avuto ragione lui. Per continuità, il migliore della Giorgio Tesi Group 202223 insieme a Jordon Varnado, con un Girone Rosso chiuso con una media di 11,3 punti e 8,9 rimbalzi (uno dei più performanti della categoria a questa voce). Non solo difesa, ma anche un sostanzioso contributo nella metà campo offensiva da parte dell’ala britannica, che si è messo a disposizione in ogni spot per riportare i biancorossi nel massimo campionato.