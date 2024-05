Una tradizione di sapori che proviene dal Medioevo

Il Mugello è una zona rinomata per la sua ricca tradizione gastronomica, che ha radici nel Medioevo. Durante questo periodo, i centri abitati lungo le principali vie di comunicazione divennero punti di riferimento per mercati, favorendo lo sviluppo di albergatori, osterie e taverne. Attualmente, il Mugello è famoso per una cucina che propone pochi ma autentici piatti tradizionali e storicamente considerato la "fattoria di Firenze", offre una vasta gamma di prodotti agricoli di alta qualità, tra cui latte, carne, olio, vino, miele, cereali, patate e il rinomato marrone del Mugello IGP. Il settore agricolo e la trasformazione dei prodotti rappresentano il 5% della produzione complessiva del Mugello, superando la media regionale e provinciale. Secondo il censimento del 2000, la maggior parte delle terre agricole è gestita direttamente dai coltivatori: le aziende sono 1.724, con diverse tipologie di coltivazioni come legnose e boschi. L'allevamento bovino vede circa 383 aziende e oltre 12.000 capi di bestiame. La produzione di latte raggiunge i 17,5 milioni di litri annui, la metà della produzione toscana lavorata dalla Centrale del Latte di Firenze. Anche l'allevamento ovino e suino ha un ruolo rilevante, con una crescita significativa della Cinta Senese. Da notare un aumento delle superfici coltivate biologicamente, con Firenzuola in testa. Tra le eccellenze biologiche figurano il Marrone, la patata biologica e il farro di Firenzuola. La coltivazione dell'olivo e il settore vitivinicolo poi sono in espansione.