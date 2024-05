Un viaggio, una passione. I 10mila dell’Agia Sophia. Viola di cuore, il 12° uomo

C’è chi ha preso aereo e treno, chi la macchina a noleggio e chi la nave per arrivare ad Atene. Sacrifici di tempo e soprattutto economici, ma d’altronde l’amore dei tifosi viola per la propria squadra è qualcosa di unico in Italia e forse al mondo. La paura di rivivere quell’amarezza di Praga non ha spaventato i sostenitori della Fiorentina, che anche quest’anno seguiranno in massa la propria squadra nonostante le difficoltà logistiche. Quasi 10.000 fiorentini domani saranno all’Agia Sophia, lo stadio dell’Aek Atene, teatro della sfida tra Fiorentina e Olympiakos. Una partita che sa di rivincita per la squadra di Italiano, ma soprattutto per la gente di Firenze, che merita di vivere una notte di gioia e di festa.

La squadra sarà sostenuta in massa anche da coloro che sono rimasti in città. Al Franchi infatti saranno circa 30.000 le persone a guardare la partita sui maxischermi. Anche al Viola Park non mancheranno le emozioni, con lo stadio Curva Fiesole e i due bar pronti ad accogliere i tifosi. Non solo, perché numerosi locali si sono attrezzati per trasmettere la finalissima di Conference. Tutto è pronto, in un mix di adrenalina e attesa per una manciata di ore che sembrano un’eternità. E tutto è messo in stand-by. Tra i discorsi dei tifosi non si parla del futuro di Italiano, del prossimo attaccante che vestirà la maglia viola o dei progetti della società. Per questo ci sarà tempo. Per la gente di Firenze adesso è il momento di stringersi l’un l’altro, di urlare forte fino a non avere più la voce e di sperare. Un filo conduttore legherà Firenze ad Atene, con la speranza che il 29 maggio 2024 possa entrare storia della Fiorentina.

Andrea Guida