"Un gruppo fantastico Non ho mai vissuto un’emozione così bella"

"Ho vissuto una delle gioie più belle della mia vita. Per un mese non ho dormito e ho stressato i miei compagni, chiedendo loro incessantemente di regalarmi la soddisfazione di alzare la Coppa da capitano. E alla fine ce l’hanno fatta, per cui non posso che ringraziarli". Chi ha sentito con l’emozione più forte la promozione in Serie A1 del Pistoia Basket 2000 è Gianluca Della Rosa, diventato il secondo capitano della storia biancorossa a sollevare al cielo il trofeo di campioni di A2. Una notte indimenticabile quella di Torino per il classe ‘96, decisivo per le sorti della squadra allenata da coach Nicola Brienza, specie nella gara 5 di semifinale playoff contro Cantù. "Sinceramente non avrei mai pensato di poter raggiungere un risultato simile. Ho avuto la fortuna di far parte di un gruppo fantastico, che da inizio anno ha lavorato duramente. Proprio questo impegno e la voglia di non mollare mai ci hanno portato a tagliare un traguardo storico", la felicità di Della Rosa, che come Carl Wheatle c’era tre anni fa quando la società optava per l’auto-retrocessione in Serie A2. "Riportare su Pistoia dopo quel momento buio della storia biancorossa è fantastico. Dedico questa promozione a tutti i miei compagni, alla mia famiglia, alla mia ragazza ma anche a Roberto Maltinti e a Nicola Salerni, che dall’alto hanno fatto il tifo perché potessimo compiere quello che mi piace definire un miracolo sportivo. Nessuno si sarebbe mai immaginato che potessimo arrivare in finale, figuriamoci tornare in A1. Adesso ci godiamo il trionfo e poi penseremo al futuro".

Francesco Bocchini