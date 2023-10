Tra le rinnovate ambizioni e i rinforzi: Scandicci adesso vuole il campionato

La parola d’ordine è quella di partire con il piede giusto, anche perché l’asticella si alzata ulteriormente e l’obiettivo finale è quello di portare a casa quello scudetto che da queste parti manca dal 1975-76. Lo scorso anno la squadra di Barbolini si è fermata alle semifinali, estromessa sul più bello da Milano, ma durante l’estate la società si è mossa per arricchire ulteriormente la rosa che presenta dei nomi altisonanti. Una mossa per arricchire l’organico anche in vista della Champions League che vedrà le ragazze di Scandicci opposte alla formazione turca dell’Eczacibasi già nella fase a gironi, contro una squadra che a detta di tutti sembra essere la favorita assoluta per la vittoria finale. In campionato riparte la caccia alle campionesse di Conegliano, che in questa stagione dovranno guardarsi dalle ragazze di coach Barbolini. L’esordio nel derby contro il Bisonte Firenze – 17 vittorie a 1 negli ultimi 18 confronti – potrebbe dare ulteriore slancio alle biancoblù che affronteranno l’atteso scontro diretto casalingo contro la squadra veneta alla quinta giornata. In Champions League la formazione toscana è stata sorteggiata nella Pool B e affronterà nel proprio raggruppamento le turche dell’Eczacibasi Spor Kulübü (grandi favorite per ii successo finale), le bulgare del Maritza Plovdiv VC e le ungheresi Vasas Obuda Budapest. Il percorso non appare agevole: le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori classificate si qualificheranno ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.