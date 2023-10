Si gioca alle ore 20. Debutto domani sera contro Catania. Simone Giannelli:: "Siamo entusiasti»

Coach Lorenzetti e il suo staff sono entrati nel vivo della preparazione al match in programma domenica alle ore 20 proprio al PalaBarton contro la Farmitalia Catania. Un match che sulla carta vede Perugia favorita, ma che nasconde molte insidie sia per l’entusiasmo dell’avversario, neo promosso e al suo esordio in Superlega, perché la formazione di coach Douglas, entrato in corsa sulla panchina il 10 ottobre, può presentare atleti di rango, esperienza e qualità come la diagonale formata dal regista Orduna e dall’austriaco Buchegger, come il reparto schiacciatori con Randazzo, il francese ex Milano e Piacenza Basic e l’iraniano Manavi, come il centrale Masulovic e il libero ex Cisterna Cavaccini.

Il palleggiatore Simone Giannelli è carico per ricominciare: "Siamo entusiasti, come sempre ci sono tutti i presupposti per fare bene, poi come sempre bisogna lavorare ogni giorno per migliorarsi", ha detto durante l’incontro con i tifosi. Così il nuovo opposto di origine tunisina Wassim Ben Tara che ha detto: "Per me è la prima esperienza in Italia, a Perugia mi trovo molto bene, quando sono arrivato due mesi fa ho trovato un ottimo ambiente, lo staff tecnico e dirigenziale mi ha accolto nella maniera migliore".