Senior e Femminile agli Squali verdi Cadimare davanti nella gara Junior

Fezzano vincitore delle gare Senior e Femminile, Cadimare negli Junior. I pronostici dei capiborgata rispecchiano i valori espressi in questi mesi dagli armi. Sarà così anche oggi? Tra i borgatari, il più equilibrato è proprio Jacopo Conti, presidente della borgata Fezzano, che pur non negando la supremazia mostrata in acqua dagli equipaggi Senior e Femminile sottolinea che “ogni pronostico potrebbe essere azzardato, nulla è scontato soprattutto il giorno del Palio, perché entrano in scena mille fattori. L’unica cosa certa è che i nostri tre armi daranno il meglio di loro stessi". Sempre a ponente, a Porto Venere, il presidente Giovanni Dotti indica Fezzano e Porto Venere per la gara Senior, Fezzano e Le Grazie per la Femminile, e La Spezia Centro e Le Grazie per quella Junior. Alle Grazie, per il presidente Emanuele Bianchi la gara regina sarà appannaggio del Fezzano, mentre la gara Femminile sarà una lotta a tre tra Fezzano, Le Grazie e Fossamastra, e quella Junior sarà una battaglia tra Cadimare, Le Grazie e La Spezia Centro: "Noi ce la giochiamo fino alla fine". A Cadimare, il capo borgata Fabio Franceschetti indica in Fezzano, Fossamastra e Le Grazie gli equipaggi favoriti per la conquista del Palio femminile, Cadimare La Spezia Centro e Le Grazie per quello Junior; Fezzano, Fossamatra e Canaletto nei Senior. A Marola il capoborgata Andrea Buticchi vede favoriti il Fezzano per la conquista dei Palii Senior e Femminile, e il Cadimare per quello Junior. Pronostico analogo quello di Francesco Costa, presidente del La Spezia Centro, che però invita a "fare attenzione a noi, che siamo in crescita". Per il presidente del Canaletto Massimo Terenziani "sarebbe facile e scontato dire che i tre equipaggi da battere sono Fezzano nei Senior e nel Femminile, e Cadimare negli Junior, ma guardando i tempi e il lavoro che abbiamo fatto siamo convinti di poterci giocare il Palio fino alle bandierine". A Fossamastra, il pronostico del capoborgata Marco Boccolini indica Fezzano vincitore nei Senior, "ma Fossamastra, Spezia Centro e Canaletto possono dire la propria. Nelle donne il Fezzano è favorito, ma Fossamastra e Le Grazie possono fare bene, mentre negli Junior il favorito è Cadimare, subito dietro Le Grazie e Fezzano". A Muggiano il capoborgata Franco Berlenghi indica i soliti tre equipaggi favoriti, e individua nel Fossamastra Senior e nel Muggiano Junior le possibili sorprese. Fezzano vincitore nella categoria regina e nelle donne, così come Cadimare vincitore tra i ragazzi, è anche il pronostico del presidente del San Terenzo, Massimo Vescovo; Luca Baruzzo, capoborgata della Venere Azzurra, afferma che "Cadimare e Fezzano si giocano il titolo Junior, nel Femminile il Fezzano è favorito ma occhio al Marola, mentre nei Senior se la giocano Fezzano e Canaletto, ma occhio a noi e al Fossamastra". A Lerici, il presidente Marco Greco crede che "non si saranno grossi stravolgimenti rispetto alle prepalio" indicando i ‘soliti’ favoriti, gli stessi pronosticati anche dal capoborgata di Tellaro, Christian Botticchio.