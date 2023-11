Semaforo verde, si parte. Signori, la prima edizione: "Un’occasione per tutti»

Rombano i motori sulle colline di Scandicci. Al via oggi e domani il 1° Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini. Organizzata da Reggello Motorsport, la competizione ha segnalato un notevole interesse da parte del tessuto sportivo regionale e nazionale, tanto da far iscrivere alcuni “nomi” di spessore. Il rally, che gode del sostegno di Aci Firenze, è una grande novità sportiva ma lo sarà pure per il territorio. Sono elementi che caratterizzano il forte sostegno da parte del Comune di Scandicci che, insieme agli enti patrocinatori, hanno a cuore la valorizzazione del territorio dei colli fiorentini, avendo individuato grandi potenzialità con il motorsport, capace di aggregare tante persone. L’obiettivo è avere una significativa ricaduta sia di immagine che economica per il comparto turistico-ricettivo dei luoghi in un periodo evidentemente destagionalizzato.

Proprio il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ha parlato della grande opportunità del territorio con questo evento: "Il primo Rally Città di Scandicci sarà una gara sportiva, una competizione automobilistica di alto livello in ambito nazionale, ma soprattutto sarà una bella festa per tanti appassionati di motorsport, e porterà un importante ritorno per il territorio. Ci aspettiamo che il Rally abbia il successo che merita, invitiamo tutti a partecipare e a divertirsi nel massimo rispetto per il nostro bellissimo territorio". L’unione con il territorio è rappresentata anche dalla collaborazione con le diverse Associazioni di volontariato, che avranno modo di far vedere anche il proprio messaggio e il proprio operato ad un ampio respiro di persone, quelle del rally: sono la Fondazione Nuovi Giorni, la Fondazione Polis - AMMeC (Associazione Malattie Metaboliche Congenite Odv) e l’Avis. Sicuramente se ne aggiungeranno altre, con lo sport che può fare da vera e propria cassa di risonanza. Appuntamento dunque per questo fine settimana con la gara che arriva sul territorio per la prima volta. Sicuramente non mancheranno gli appassionati che vorranno appostarsi lungo il percorso per gustare i piloti in azione.