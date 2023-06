Pippo Magro, decisivo nei playoff, Pistoia Basket ringrazia!

"Pippo is on fire". Eccome se lo è stato Daniele Magro, forse mai così decisivo nella sua lunga carriera, sempre ad alti livelli (Pistoia compresa). Specie in due occasioni: gara 3 di semifinale playoff contro Cantù (20 punti e 9 rimbalzi a referto) e gara 4 di finale contro Torino (16 punti e 9 rimbalzi al 40’), con il giocatore con un passato a Milano a chiudere entrambe le partite con una valutazione di 26. Seppur non sempre continuo, il numero 18 del Pistoia Basket è stato a tratti dominante, sia in attacco ma anche in difesa (ricordate la stoppata rifilata ad un avversario di Torino sul finale del secondo appuntamento della serie?), rappresentando un riferimento imprescindibile nel pitturato per la formazione di Nicola Brienza.