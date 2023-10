Le voci dei protagonisti. Il capitano Wilfredo Leon: "Pronti a grandi risultati». Russo: "Le qualità ci sono»

Cresce l’eccitazione dei protagonisti. Sono carichi e pronti ad esordire i giocatori della Sir Susa Vim Perugia. Parole sentite quelle espresse dai block-devils, non di circostanza, per sottolineare l’importanza del momento. Sintetico come sua abitudine il capitano Wilfredo Leon: "Sono contento di essere tornato, mi aspetto di vedere i tifosi sugli spalti a fare rumore, insieme possiamo raggiungere grandi risultati". Sincero il veterano Massimo Colaci: "Come sto? Personalmente bene, mi sto preparando, sono felice, contento, mi diverto ancora ed ho grandi stimoli. L’ho sempre detto, giocare a Perugia per me è un qualcosa di bello ed importante quindi sono felice di poterlo fare in questa stagione. Stagione che è alle porte e l’adrenalina sta crescendo. Perché insomma, la preparazione è bella, ma poi noi abbiamo voglia e bisogno di giocare, non vediamo l’ora perché alla fine viviamo per quello - ha detto Colaci -. Ho la mia età e potrei essere a casa, ma ho stimoli e voglio puntare a vincere. La determinazione non mi manca, allenarsi è bello ma noi viviamo per giocare le partite e vincerle, magari davanti a tanto pubblico".

Positivo il centrale Roberto Russo: "È sempre una grande emozione far parte della squadra di Perugia, le qualità ci sono ma dobbiamo essere abili a sfruttarle in pieno". Ha lanciato il suo invito lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi: "Senza il nostro pubblico è difficile giocare, quindi invito tutti a venire al palasport a sostenerci già da domenica".

Determinato l’opposto cubano Jesus Herrera: "Sono contento di essere rimasto a Perugia. Dalla prossima stagione mi aspetto di raccogliere i migliori risultati". Un pensiero al pubblico lo ha dedicato lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk: "Questa è la mia seconda stagione a Perugia, spero sia ancora memorabile, invito gli sportivi a starci vicino perché per noi sono importanti".

Ottimista il centrale brasiliano Flavio Resende Gualberto: "Sono molto motivato per questo inizio di stagione. Siamo una famiglia e siamo qui per fare del nostro meglio". Grande curiosità per lo schiacciatore Tim Held: "Vivo una sorta di passaggio del testimone - ha detto -, a Perugia ha giocato mio padre e io ci ho vissuto quando ero molto piccolo".