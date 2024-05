La situazione. Tutte le ipotesi di classifica a 40’ dalla fine

A quaranta minuti dal termine della regular season di serie A, le due cose già certe sono che l’Estra (30 punti, dietro Reggio Emilia a 32 e appaiata – ma davanti per gli scontri diretti – a Trento) è già ai playoff e che chiuderà la stagione tra il quinto e il settimo posto, con ogni probabilità al sesto: non potrà finire la stagione all’ottava piazza avendo il vantaggio di 2-0 con l’inseguitrice Tortona (28), mentre il quarto posto di Venezia (36) è lontanissimo. Queste le ipotesi di parità alla fine della 30° giornata: in caso di arrivo a tre a quota 32 con Reggio Emilia (battuta a Sassari), Trento (che espugnerebbe il campo di Bologna) e Pistoia (vittoriosa con Varese), l’Estra sarebbe quinta con due vittorie e +8 di differenza punti; sesta la Unahotels con due vittorie e +4; settima la Dolomiti Energia con due vittorie e -12. In caso di arrivo a 32 solo con Reggio Emilia, invece, la Unahotels sarebbe quinta in virtù della miglior differenza canestri nel confronto diretto, con l’Estra che rimarebbe sesta. In caso di arrivo a 32 solo con Trento (con Reggio che sbanca Sassari e chiude quinta), l’Estra sarebbe sesta e la Dolomiti Energia settima per il vantaggio nei confronti diretti. Qualora Trento e Pistoia rimanessero a quota 30, venendo ragiunte da Tortona, a uscirne da migliore sarebbe sempre l’Estra, che vanta tre vittorie su quattro nei confronti diretti; settima la Dolomiti Energia, ottava la Bertram. Discorso analogo anche in caso di sconfitta di Tortona e arrivo a due.