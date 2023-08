La Nazione si è fatta in tre Lunga marcia editoriale dalla parte dei borgatari

Un libro dedicato all’universo femminile del Palio del Golfo; tredici schede per celebrare le borgate, con aneddoti, storia, foto e palmares per approfondire la conoscenza di ognuna delle anime marinare del Golfo, e infine un poster, raffigurante i vincitori della 98° edizione della disfida remiera. Qn-La Nazione si è fatta in tre per i propri lettori e per gli appassionati della manifestazione remiera più antica del Mediterraneo, con un’iniziativa editoriale senza precedenti che ha conquistato il Golfo trovando pieno apprezzamento.

Un progetto realizzato con il patrocinio del Comune della Spezia e del Comitato delle borgate, e con il supporto di Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio, Audio Progress – sostenitori ai quali si è convintamente aggiunto anche il Comune di Lerici –, che ha coinvolto i lettori dapprima nella raccolta, giorno dopo giorno, dal 22 luglio al 3 agosto, delle schede dedicate alle borgate. Le tredici schede – in omaggio con l’acquisto di una copia de La Nazione – sono state realizzate con l’obiettivo di approfondire la storia delle borgate e conoscere gli equipaggi della 98a edizione del Palio: una navigazione-abbraccio, da ponente a levante, che ha coinvolto i lettori e che ha fatto da prologo all’iniziativa regina del nostro progetto, ovvero la distribuzione del libro, avvenuta venerdì 4 agosto, sempre in abbinamento gratuito con il quotidiano, del libro ‘Le Signore del Palio’. Una pubblicazione che ha riscosso un grande successo. Il volume, presentato martedì nella cornice del Blue Festival, nasce dal desiderio di approfondire e mettere in risalto l’enorme apporto garantito dalle donne alla manifestazione: non solo le vogatrici e le allenatrici che hanno fatto la storia del Palio femminile, ma anche le tante donne che sostengono la vita di borgata con piccole e grandi imprese quotidiane talmente importanti da essere indispensabili all’intero movimento. "Le donne, protagoniste dell’iniziativa, sono per noi una stella polare. Questa opera è mirabile, ci rappresenta. Siamo il giornale del territorio, così come il Palio ne è l’espressione" sottolinea il vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. "Il nostro obiettivo è raccontare il tessuto sociale e culturale del territorio. E il Palio – afferma Roberta Della Maggesa, responsabile della redazione spezzina de La Nazione – è legato indissolubilmente alla nostra cultura".

