Istituzioni e aziende insieme a noi "Valorizzata la lezione del mare"

Un progetto editoriale di successo, sostenuto da importanti partner. L’iniziativa di Qn-La Nazione dedicata al Palio del Golfo ha visto il convinto sostegno di istituzioni – significativo il patrocinio del Comune della Spezia e del Comitato delle borgate – e realtà del territorio. In primis, Fondazione Carispezia, che non ha mancato di sottolineare la bontà dell’iniziativa volta a valorizzare il lato sociale e culturale dell’evento. "Penso sia una nuova occasione per valorizzare la storia e le tradizioni del nostro Golfo da un punto di vista inedito, mettendo in luce in particolare l’impegno, la passione e la coesione delle donne delle borgate marinare", afferma il presidente della Fondazione, Andrea Corradino.

L’iniziativa ha visto anche la partnership di associazioni che riuniscono buona parte del tessuto economico cittadino, come Camera di Commercio Riviere di Liguria e Cna. "L’iniziativa de La Nazione ha regalato ai lettori un pezzo di pura spezzinità, un ricordo tangibile, una testimonianza preziosa – afferma Davide Mazzola, vicepresidente della Camera di commercio Riviere di Liguria –. Il Palio è portatore da sempre di valori positivi sotto il profilo etico come meritocrazia e parità di genere, e il patrocinio del ministero, oltre a sancirne la portata storica e culturale, sottolinea il ruolo di Spezia come capitale del mare sotto tutti i profili, tradizione remiera compresa". "Bella iniziativa; parlando della settimana del Palio, non bisogna dimenticare gli altri 350 giorni che vivono le comunità delle borgate", aggiunge Angelo Matellini di Cna. Sostegno al progetto editoriale è arrivato anche da Coop Liguria, con la direttrice soci e consumatori Tiziana Cattani che sottolinea come "in passato Coop ha già sostenuto la manifestazione e continuiamo con questa iniziativa. Alla base del Palio ci sono soprattutto borgate e borgatari". Anche due aziende importanti come Latte Tigullio e Audio Progress hanno sposato il progetto. "In questo evento riscontriamo non solo il valore della sana competizione, ma anche quello della sana alimentazione proiettata all’attività sportiva, dove non può mancare un prodotto come il latte", spiega Mario Restano, direzione marketing Centrale del latte d’Italia, mentre per Danilo Grasso, ceo di Audio Progress, "iniziative come queste rappresentano anche uno spunto per confermare l’impegno nel migliorare l’equilibrio di genere sul luogo di lavoro". Un progetto di successo che ha trovato in corsa anche il sostegno del Comune di Lerici. L’amministrazione ha infatti deciso di sostenere il poster finale dedicato ai vincitori della regata, che verrà regalato sempre con La Nazione entro la metà di agosto e che completerà l’avvincente percorso. "Le donne nel Palio – ha voluto rimarcare il sindaco Leonardo Paoletti –, al di là dell’aspetto sportivo, sono fondamentali perché sanno creare, organizzare eventi e ‘tenere i conti’".