Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Sport
Sport
23 set 2025
Il racconto della scorsa stagione: una salvezza ottenuta con tanto cuore

Tappe / Un finale di campionato in crescendo, fino alla drammatica gara 5 contro Vigevano: poi la festa per i ragazzi di coach Di Carlo

Scatti della gara 4 dei playout sofferta in casa contro Vigevano

Scatti della gara 4 dei playout sofferta in casa contro Vigevano

Stagione 2024-2025: alla fine, il responso tanto atteso (e sperato) è arrivato, con la Libertas Livorno 1947 che è rimasta in Serie A2. La Elachem Vigevano retrocedeva così in Serie B, dopo l’esito di una “drammatica” gara-5, disputata sul campo neutro di La Spezia (85-77). Un epilogo sofferto, che tuttavia ha premiato il carattere di una squadra che non si è mai arresa, piazzando l’acuto finale. Nella parte conclusiva del torneo c’è stata maggiore efficacia, il tecnico Di Carlo ha imposto concretezza, tutti i giocatori (stranieri in testa) hanno ben reagito. La salvezza sembrava complicarsi dopo il 2-0 sofferto delle prime due sfide in casa. Perché, a Vigevano, ecco la clamorosa rimonta degli avversari, tanto da rendere necessaria gara 5, per giunta giocata in campo neutro per una squalifica, con gli amaranto che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. Una salvezza che ha avuto tanto il sapore di una promozione.

