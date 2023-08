Il giorno che decide un anno intero Armi alle sagole per il verdetto! Campioni e sorprese dell’ultima ora

“Armi alle sagole!”. L’attesa è finita: le tredici anime marinare del Golfo sono pronte a regalare spettacolo per conquistare il 98° Palio del Golfo. La manifestazione remiera più longeva del Mediterraneo, capace di richiamare nel capoluogo spezzino oltre 30mila persone, è organizzata dal Comitato delle borgate e dal Comune della Spezia, con il supporto di Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, Marina militare, Fondazione Carispezia e con il patrocinio di Regione Liguria e dei Comuni di Lerici e Porto Venere.

Un evento di popolo che quest’anno si può fregiare del patrocinio del minitero del Mare e dell’Agenzia nazionale per il turismo. Una giornata di festa e di sport che sarà aperta, come da tradizione, dalla gara femminile. L’appuntamento è alle 17, e saranno nove gli equipaggi al via. I favori del pronostico sono tutti per le ragazze del Fezzano, capaci di vincere ben otto prepalio e di infliggere pesanti distacchi agli equipaggi avversari, ma occhio alle campionesse uscenti del Fossamastra, che di certo daranno battaglia fino all’ultimo colpo di remo per inseguire uno storico tris dopo le vittorie del 2021 e 2022, e anche alle Grazie, in crescita nelle ultime settimane. A seguire, alle 18, la gara Junior, dove saranno dieci le borgate a darsi battaglia in acqua e dove i giovani pirati di Cadimare hanno dimostrato negli ultimi mesi di avere qualcosa in più degli altri. Guai però ad adagiarsi sulle certezze maturate nelle prepalio: nelle gare di avvicinamento, La Spezia Centro ha dato ampi segnali di competitività, l’armo delle Grazie ha mostrato una condizione in crescita, e anche il Fezzano nonostante le poche prepalio disputate può dire la sua per le posizioni di vertice, con San Terenzo pronto a recitare la parte della mina vagante. Come lo scorso anno, la gara giovanile lascerà poi spazio all’esibizione dei paracadutisti del Gruppo subacquei e incursori ‘Teseo Tesei’, previsto alle 18.30, mentre alle 18.45 avverrà il consueto defilamento delle imbarcazioni e, a seguire, la commemorazione dei caduti in mare.

Alle 19.30, il momento clou della giornata, con la gara Senior che vedrà tutte e tredici le borgate al via. Anche per la gara regina il pronostico sembra bloccato, ma la storia ormai centenaria del Palio insegna a non dare nulla per scontato. Gli Squali di Fezzano, campioni in carica, in queste settimane hanno messo una forte ipoteca sul titolo, decisi a tenere nel borgo l’ambito drappo conquistato lo scorso anno. L’equipaggio verde da luglio in poi ha ottenuto solo vittorie: cinque, consecutive. Dietro, Fossamastra e Canaletto sembrano essere gli armi in grado di competere ad alto livello, ma occhio alle mine vaganti Venere Azzurra e La Spezia Centro. Insomma, duemila metri da vivere tutti d’un fiato. In serata, alle 22.30, il consueto spettacolo pirotecnico sul mare.