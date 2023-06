Gtg Pistoia vince, Merito anche di chi lavora "fuori dal campo"!

Giusto celebrare Sambugaro e Brienza, ci mancherebbe. Ma è altrettanto giusto, se non doveroso, rendere merito agli altri componenti della squadra "fuori dal campo" che ha fatto in modo e maniera che tutti gli ingranaggi biancorossi funzionassero alla perfezione.

Partendo dal vice allenatore, Luca Angella, labronico di nascita ma ormai pistoiese d’adozione, per arrivare all’assistente allenatore, Tommaso Della Rosa, figlio della curva come il fratello Gianluca, passando per il fisioterapista Leonardo Natali, i preparatori atletici Luca Tasselli e Rachele Chiappelli, il medico sociale Roberto Barbieri e il team manager Andrea Tronconi. Menzione d’onore anche per tutti gli uomini dell’Academy biancorossa e per chi ha lavorato duramente dietro le quinte, lontano da riflettori e gratificazioni: dalla logistica alla comunicazione, dalla segreteria alla biglietteria, dal marketing al merchandising, dalla cura del palasport al controllo dei varchi. E’ la somma del lavoro di tutti che permette di raggiungere risultati così importanti come quello della Gtg Pistoia.