Gregorio Allinei, promozione in A1 e maturità nello stesso week-end!

Gli ultimi sette giorni, Gregorio Allinei non se li scorderà mai. E il riferimento non va solo alla promozione in Serie A1 festeggiata a Torino e nelle ore successive, ma anche all’esame di maturità da affrontare. La "notte prima degli esami", l’ex Calenzano l’ha trascorsa presso la sede della Giorgio Tesi Group, fra fuochi d’artificio e tanta emozione per la coppa di campioni di A2. Una coppa di proprietà anche dell’ultimo dei gregari, visto il coraggio leonino con cui è sceso sul parquet per 10 minuti nella gara 3 di semifinale playoff contro Cantù. Non avrà probabilmente trovato lo spazio che ci si aspettava a inizio stagione, ma la giovanissima guardia ha trovato comunque il modo di rendersi utile.