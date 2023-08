E a metà agosto la foto del trionfo

Un trittico di iniziative pensato per coinvolgere i nostri lettori e gli appassionati del Palio del Golfo per gran parte dell’estate. Se con le schede sono state omaggiate le borgate, e con il libro valorizzate le donne della più grande manifestazione popolare dello Spezzino, con il poster in uscita a metà mese Qn-La Nazione andrà a celebrare i vincitori del 98° Palio del Golfo. Un modo per concludere al meglio il lungo percorso che dal 22 luglio sta coinvolgendo i nostri affezionati lettori e le migliaia di appassionati della disfida remiera.