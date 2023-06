Del Chiaro, un'annata partita alla grande, poi l'infortunio

Un’annata partita alla grande, con cinque partite delle prime 11 (considerando sia la Supercoppa di A2 che il campionato) in doppia cifra e il massimo stagionale di punti (15) contro Rimini. Poi l’infortunio alla spalla, l’operazione e il lento rientro, avvenuto a metà aprile, durante il Girone Giallo, ossia nel periodo più tosto per il Pistoia Basket. Il poco tempo a disposizione per recuperare la forma migliore ha inevitabilmente condizionato Del Chiaro, che nel finale di stagione ha comunque provato a dare il proprio contributo alla causa, riuscendoci in particolare in gara4 con Cantù (8 punti) e in gara1 con Torino (8 rimbalzi).