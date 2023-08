Decine di immagini dagli archivi di famiglia E l’occhio implacabile dei due Frascatore

Rappresentano il valore aggiunto del nostro progetto, testimonianze uniche di una storia quasi secolare tramandata di padre in figlio. Sono centinaia le foto attorno alle quali è stata costruita l’iniziativa editoriale di Qn-La Nazione. Diapositive storiche e immagini dei giorni nostri che offrono la cifra distintiva di un movimento popolare senza eguali, capace di abbracciare tutto il Golfo e di contagiare anche chi vive lontano dalla linea di costa e non è propriamente un borgataro. Un movimento fatto di passione, la stessa che ha mosso il nostro quotidiano nello scegliere le immagini migliori tra le svariate migliaia a disposizione. Fondamentale la collaborazione delle tredici borgate, che hanno aperto porte di casa e sfogliato assieme a noi il libro dei ricordi, regalandoci autentici pezzi di storia; decisivo il contributo dell’immenso archivio fotografico di Mauro Frascatore, storico fotoreporter de La Nazione, dalla cui raccolta sono state selezionati gli scatti che meglio esprimono i valori e i significati del Palio. Come quella foto, in bianco e nero, al carro-denuncia preparato dai borgatari di Fossamastra per una sfilata di fine anni Ottanta, quando la parata cominciò a diventare strumento sociale capace di accendere i riflettori sulle tematiche della città. Oppure quelle – altrettanto belle – che hanno reso immortali le gesta sportive e lo spettacolo degli spalti della Morin. Un patrimonio immenso, in bianco e nero e a colori, che costituisce l’eredità professionale della figlia Alexia, che non solo ha reso più completo il volume con ritratti recenti – come ad esempio quelli che immortalano le donne impegnate nell’organizzazione delle feste e nelle sagre di borgata – ma che ha saputo estrapolare dal vasto archivio del padre una moltitudine di foto storiche, alcune delle quali recuperare direttamente dai negativi dell’epoca.