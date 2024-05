D.A.M.R.A. Festival 2024, il corpo umano mezzo di relazione ed espressione artistica

Un’estate all’insegna della danza. Dopo gli appuntamenti di maggio, il D.A.M.R.A. Festival 2024 continuerà durante la bella stagione, a giugno e luglio. Un evento itinerante dedicato alla rigenerazione di comunità attraverso la danza e le interazioni con le varie arti. Una proposta incentrata sul corpo umano come mezzo di relazione ed espressione artistica. Una danza capace di generare benessere psico-fisico e relazioni profonde e autentiche. La danza, l’arte, la creatività, l’inclusione sociale intesa come integrazione tra le varie parti. Nello specifico un programma di azioni, esperienze conviviali, performative, innovative, divulgative, incontri, letture, laboratori, anche per ragazzi con disabilità a livello cognitivo, spettacoli, film, percorsi per famiglie con difficoltà economiche. Laboratori e spettacoli per genitori e figli dedicati a ritrovare il tempo per ascoltarsi, ascoltare il proprio corpo e stare insieme. Percorsi in cui la danza interagisce con le arti visive e performative per valorizzare le opere, i luoghi, gli artisti, gli artigiani del territorio del Mugello. Valorizzare gli spazi pubblici anche dei piccoli Comuni, abitarli attraverso la danza, per riconnettersi con le persone attraverso la viva presenza del corpo. Attivare questi spazi anche con la presenza della giovane danza d’autore. Sabato 22, domenica 23, sabato 29, domenica 30 Giugno, dalle ore 10 alle 12.30, presso il Circolo Polivalente di Sant’Agata, e sabato 13, domenica 14, sabato 20 luglio 2024, dalle ore 10 fino alle 11.30, presso Palazzo dei Vicari di Scarperia, si terrà il laboratorio gratuito “Danza di comunità” che ha come obiettivo l’integrazione sociale attraverso la danza aperta a tutti (danza inclusiva-danza di comunità), sia a persone e ragazzi disabili o con difficoltà a livello cognitivo (adolescenti e adulti), sia a persone anziane con patologie, sia a persone con disagio sociale ed economico, sia per le persone in generale, anziani, danzatori e attori a livello amatoriale, operatori olistici e socio-sanitari, operatori culturali. Domenica 21 luglio, dalle ore 18.30 alle 20.30, è invece prevista (sempre presso Palazzo dei Vicari di Scarperia) una performance di e con Cristina Luschi “Con Altri occhi” dedicata al poeta Dino Campana e ai suoi incontri con Sibilla Aleramo. A seguire l’esibizione di Danza di Comunità “Umane Costellazioni” a cura di Cristina Luschi, mentre la coordinatrice è Alessandra De Luca.