Dal parquet alla... scrivania Sempre nel segno di "Gek"

"Cosa c’è dietro alla promozione di dieci anni fa e questa? La Giorgio Tesi Group". Giacomo "Gek" Galanda (foto Begliomini) non ha dubbi è questo ciò che unisce i due successi, e non solo, è l’azienda vivaistica di Badia, che è ormai da anni un punto di riferimento importante per la pallacanestro pistoiese. "Non è un caso che sia un main sponsor vincente – prosegue Galanda, nel 2013 sul parquet e, oggi, special project manager per Gtg – perché è un punto di riferimento: c’è stato nei momenti difficili, ha aiutato a creare le squadre attraverso l’affetto, il sorriso di un famiglia sempre pronta a dare una mano. Da giocatore ho sentito molto tutto questo. Poi c’è stata la spinta del pubblico, dieci anni fa più forte, quest’anno comunque potente nella seconda parte di stagione". Due squadre, quella di Galanda e quella di adesso, che hanno vinto anche se lo hanno fatto in maniera diversa perché diversi erano gli obiettivi e le ambizioni. "Dieci anni fa la squadra fu costruita per andare in serie A – ricorda Galanda – e non era facile perché ne saliva una sola; quest’anno la squadra non era costruita per raggiungere questo traguardo ma i ragazzi, lavorando duro riuscendo ad esaltare i propri pregi e nascondere i difetti, che poi è il segreto del successo, si sono guadagnati e meritati il rispetto di tutti e per questo è stata una promozione più difficile e inattesa".

Galanda in carriera ha vissuto momenti incredibili ai massimi livelli del basket eppure ricorda bene la promozione con Pistoia. "Certo – afferma – ricordo soprattutto l’attesa, perché dopo tanti anni e mille vicissitudini c’era una grandissima voglia di tornare tra i grandi, mi ricordo lo spogliatoio, gli allenatori, i compagni, i preparatori, i dottori, un gruppo che lavorava per noi. Momenti belli che chiaramente ti rimangono dentro". Momenti che speriamo tutti di poter tornare a rivivere con questa nuova avventura che sta per iniziare. Nuova perché i tempi sono diversi, sono cambiati così com’è cambiata la società. Affrontare una serie A è sempre stato un grande impegno e infatti i massimi dirigenti sono al lavoro per pianificare la stagione. Un lavoro a ritmi serrati visto che i tempi sono ristretti perché la stagione di Pistoia, fortunatamente, si è allungata fino al capitolo finale. "I tempi nello sport cambiano velocemente – conclude Galanda – affrontare una serie A adesso non è uguale a dieci anni fa, ma la società si è messa al lavoro fin da subito per strutturarsi adeguatamente e farà tutte le valutazioni del caso con uno sguardo non solo al prossimo anno, ma anche e soprattutto al futuro".

Maurizio Innocenti