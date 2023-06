Dal fattore PalaCarrara A quei ’colpacci’ esterni Un’annata a mille all’ora

"L’anno passato siamo stati bravi a stupire e da ambiziosi quali siamo, anche in questa stagione, vogliamo migliorarci. Il che non significa pensare a dove arriveremo in classifica, ma ad essere ancora più squadra, uno staff più coeso. Alzare anche tra noi l’asticella, come ha fatto il campionato", diceva Nicola Brienza il 19 agosto scorso, giorno del raduno per cominciare la nuova annata. Quanta strada ne ha fatta da quel momento il suo Pistoia Basket 2000... Fra difficoltà di diverso genere, soddisfazioni, sconfitte e pagine di storia riscritte. Quando in un tardo pomeriggio di fine estate i biancorossi si sono ritrovati al PalaCarrara per il primissimo allenamento, alzi la mano chi avrebbe scommesso anche solo un euro di ritrovarla 10 mesi più tardi in Serie A1. Ammettiamolo: neanche il più ottimista dei tifosi dopo un giro di birre sulla Sala il sabato sera. Specialmente dopo l’intoppo Braxton Huggins, con quel dito medio rivolto alla tifoseria e la separazione dalla società del presidente Massimo Capecchi senza nemmeno essere stato tesserato (ma in campo in occasione delle gare di Supercoppa di serie A2).

Gli ostacoli tuttavia si erano già presentati sulla strada del gruppo di Brienza anche prima dell’addio all’americano: il riferimento va all’arrivo in città in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia di Jordon Varnado e all’impossibilità di poter contare su Carl Wheatle prima della conclusione della fase a gironi di Eurobasket, dato che l’ex Biella era impegnato con la propria Nazionale nella kermesse continentale. Nonostante questo e nonostante una prima apparizione tutt’altro che irresistibile in Supercoppa, con la Giorgio Tesi Group battuta in casa dalla Kienergia Rieti con il punteggio di 52-68, Della Rosa e compagni hanno iniziato immediatamente a ritrovare la sintonia e l’identità dei mesi precedenti. In questo senso, si rivelerà decisiva a posteriori la decisione in estate della dirigenza di confermare lo zoccolo duro dell’annata precedente, con la sola uscita – oltre che dei due stranieri – di Joonas Riismaa, sostituito da Matteo Pollone. Messe alle spalle le iniziali criticità, il Pistoia Basket ha subito mandato un messaggio a se stesso e all’intero Girone Rosso, dominando all’esordio in campionato e rifilando un eloquente 71-101 alla malcapitata Ravenna, con 25 punti di uno scintillante Varnado.

Alla seconda giornata, ecco subito la trasferta sul parquet di una delle favorite al salto di categoria come Forlì: 76-72 il finale, con i biancorossi comunque a uscire a testa alta nonostante uno Usa in meno. Usa che arriverà da lì a brevissimo e risponderà al nome di Zach Copeland: un colpo, quello messo a segno dal direttore sportivo Marco Sambugaro, che avrà un ruolo determinante per le fortune della Gtg. Dopo il ko contro l’Unieuro, la compagine pistoiese è riuscita ad inanellare una striscia di sei successi consecutivi, fra i quali quello ad Udine per 54-73. La serie positiva è stata interrotta da Cento con un miracolo da 3 sulla sirena di Giovanni Tomassini, ma la corsa è immediatamente ripresa con quattro affermazioni (compresa la rivincita ai danni di Forlì) nelle successive cinque giornate. Nel frattempo, Brienza è stato costretto a fare i conti con l’infortunio di Angelo Del Chiaro, finito sotto i ferri. L’innesto di Gabriele Benetti per colmare la lacuna sotto canestro si dimostrerà molto importante, specie nei playoff. L’ultima parte di Girone Rosso è stata mandata in archivio dai biancorossi con sette risultati utili e appena tre passi falsi, fra cui però quello al PalaCarrara con Cento, che ha significato per la Gtg presentarsi alla fase a orologio con appena due punti.

Nel girone Giallo, Varnado e soci si sono trovati di fronte il meglio del meglio di Serie A2, pagando lo scotto nelle prime tre partite con Cantù, Cremona e Treviglio. Poi, contro i brianzoli, l’anticipo di quello che sarebbe accaduto nei playoff, con Pistoia a sconfiggere i ragazzi di coach Meo Sacchetti a Desio. I risultati maturati (ultimo dei quali il tracollo contro Treviglio per 104.65) hanno portato all’accoppiamento nel primo turno playoff con Piacenza, eliminata dai toscani in quattro uscite. In semifinale, dove un anno prima si era interrotto il sogno A1 della Gtg, ecco lo scontro a dir poco proibitivo con Cantù, che intanto ha aggiunto un certo David Logan. La squadra di Brienza, dopo aver gettato al vento una vittoria che sembrava ormai certa in gara 1 e una sconfitta più netta nel secondo appuntamento, non si è demoralizzata, pareggiando la serie al PalaCarrara e compiendo il miracolo nel quinto atto a Casale Monferrato, con la classe operaia - condotta in particolar modo da Della Rosa - in Paradiso. Paradiso, inteso come Serie A1, definitivamente raggiunto dal Pistoia Basket dopo con i quattro match di finale con Torino e l’apoteosi del 17 giugno, data che resterà per sempre nella storia della società.

Francesco Bocchini