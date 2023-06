Come scrivere la storia

Sarebbe ingeneroso ridurre un lungo percorso fatto di sudore, fatica e duro lavoro a una sola, magica, serata, quella del 17 giugno scorso, che ha segnato il ritorno del Pistoia Basket 2000 in serie A1. Dice bene Marco Sambugaro, affermando che il "cantiere" è iniziato tre anni fa, nonostante le mille difficoltà del momento, con i primi semi della ricostruzione gettati dal diesse insieme all’allora coach Michele Carrea. Ma dovendo scegliere un momento preciso, un’immagine, la mente non può che andare al 26 settembre 2021: sul parquet di Lignano Sabbiadoro, anche in quel caso contro ogni pronostico e per di più senza tifosi al seguito, la Gtg Pistoia del neo-tecnico Nicola Brienza batteva la favorita Treviglio portandosi a casa la Supercoppa LNP. Un trofeo di pre-season, forse snobbato, ma pur sempre un "titulo" vero, di quelli che finiscono nelle bacheche e sui tetti dei palasport. E già da lì che si poteva intuire quella voglia di competere e di vincere insita nel dna di questo gruppo fantastico. Quella indole che ha accompagnato il percorso e che è esplosa in tutta la sua dirompenza nell’ultimo mese.

Venti giorni in particolare, quelli intercorsi tra il 29 maggio e il 17 giugno. Nella prima data Pistoia perde nettamente gara-2 della semifinale playoff a Cantù, va sotto 2-0 nella serie con gli storici rivali e si trova a un passo dall’eliminazione. Nella seconda, la Giorgio Tesi Group batte con autorevolezza Torino al Pala Gianni Asti in gara-4 della finale, conquistando la promozione. In questo lasso di tempo si può ritrovare tutta l’essenza dello spirito biancorosso e di una squadra unica, che quando quasi tutti la davano per spacciata si dimostra capace di annullare due match-point agli avversari (anche grazie alla spinta di un ritrovato PalaCarrara) per poi presentarsi alla "bella", sul campo neutro di Casale Monferrato, a sfoderare una prestazione che resterà negli annali. Il vero "turning point" di questi playoff sta indubbiamente lì, non per caso giorno del compleanno di "Robertone" Maltinti, in quella rimonta clamorosa, in quei primi pianti e occhi lucidi che caratterizzarono la successiva festa con i tanti tifosi giunti in Piemonte in un giorno feriale spinti da incrollabile fiducia e amore.

Da Casale a Torino, sia geograficamente che idealmente, è un soffio. Non che sia stato facile, ovviamente, tutt’altro. Ma ormai la cavalcata della Gtg – che nessuno, fino ad allora, aveva visto arrivare – era lanciata in campo aperto: impossibile fermarla, sia sul terreno amico che oltre le linee nemiche. Schiacciante la dimostrazione di forza di gara-4, che ha dato il là alle celebrazioni per aver tagliato un traguardo straordinario, inimmaginabile. E allora via alla festa, anzi alle feste, dal parquet piemontese a quello del palaCarrara passando per via Fermi e Badia, feste fatte di abbracci e lacrime per tutti, dal presidente Massimo Capecchi in giù. Applausi a non finire per il duo Sambu-Nic, per il capitano del cuore Della e per il leader carismatico Sacca, per il veterano Pippo e per il fedele Carl, per un Tornado formato Mvp e l’estroso compare Zach, per gli altri protagonisti sul campo e fuori, per tutti i tifosi, specie per quelli che ci son sempre stati, nonché per una città intera tornata ad innamorarsi. Tutto vero: Pistoia è di nuovo in serie A. E adesso arriva il bello.

Alessandro Benigni