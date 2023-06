Brienza MVP, Pistoia promossa in A1 grazie al 'tornado' Sambugaro

Fin dai 25 punti segnati all’esordio in campionato a Ravenna, il fratello minore di Jarvis ha messo in chiaro le proprie intenzioni, peraltro esplicitate in occasione della sua presentazione da nuovo biancorosso ("Voglio il titolo di Mvp e la promozione in A1 con Pistoia"). Dopo aver chiuso a 16,9 punti di media a partita il Girone Rosso, il numero 23 è salito in cattedra nei playoff, portando la sua media realizzativa fino a 20,5 punti ad allacciata di scarpe. I fan lo hanno eletto come migliore della serie finale di Torino, conclusa da Varnado con una gara 4 da 26 punti. Il tornado si è abbattuto sugli avversari, regalando alla Giorgio Tesi Group il salto di categoria. Categoria nella quale si è dimostrato illegale: supercolpo targato Sambugaro-Brienza.