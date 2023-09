Un’opera in ogni paese. Così il Comune si fa comunità

Tante le opere realizzate nei paesi grazie ai contributi straordinari messi a disposizione dall’amministrazione Menesini per le realtà sociali del territorio (associazioni, gruppi, organizzazioni, soggetti del terzo settore, comitati, parrocchie, fondazioni, enti pubblici o privati anche in forma associata) con l’obiettivo di favorire la creazione o riqualificazione degli spazi di aggregazione, di beni comuni e dei luoghi di comunità.

“Dotare il nostro territorio di strutture e spazi di aggregazione a disposizione di tutta la comunità è per noi una priorità, perchè indispensabili per il benessere delle persone – afferma il sindaco Luca Menesini – Il percorso di collaborazione iniziato con le varie realtà sociali per favorire l’aggregazione e la socializzazione dei giovani, delle donne e degli uomini dei nostri paesi ha dato buoni frutti creando nuovi luoghi belli e molto vissuti dalla comunità. Unire è uno dei valori più significativi che porta con sè l’amministrare la cosa pubblica, e noi cerchiamo di tradurlo in realtà ogni giorno”.

Queste le opere realizzate con il contributo del Comune: la riqualificazione di un’area verde a Vorno per la realizzazione di campo sportivi polivalenti da parte della parrocchia di San Pietro in Vorno; la riqualificazione di un’area a verde e restauro della marginetta a S.Pietro a Marcigliano da parte dell’associazione PerSanPietro; la riqualificazione del campo di calcetto a San Gennaro da parte del Gruppo Donatori di Sangue Fratres S. Gennaro; la riqualificazione dell’area ricreativa a S.Ginese da parte della parrocchia di S.Ginese; la riqualificazione e messa in sicurezza del campo sportivo di Lappato da parte della parrocchia di S.Antonio di Lappato; la riqualificazione degli impianti sportivi e la realizzazione del nuovo centro di aggregazione da parte del Centro parrochiale di Marlia; la riqualificazione degli impianti sportivi da parte dell’Oratorio di San Colombano; la realizzazione di un giardino di comunità da parte della parrocchia e comunità di San Giusto di Compito; la riqualificazione dell’area verde del parco giochi per i bambini del paese di Pieve e Sant’Andrea di Compito da parte del Centro Culturale del Compitese.