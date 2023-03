Un brand senza eguali "Potenziale enorme Usiamolo al massimo Ma serve una visione"

"Il brand Terre di Siena ha un potenziale enorme, fatto di un tesoro artistico, storico e paesaggistico senza eguali, eppure sottostimato. Il turismo, traino del commercio e dell’economia locale, ci premia da sempre, ma dobbiamo ancora imparare a usare la storia, il passato per proiettarci nel futuro" dice Leonardo Nannizzi, presidente provinciale Confesercenti Siena. Nella categoria ’consumi e ricchezza’ della classifica Qualità della vita, Siena torna a salire dopo gli anni bui, piazzandosi ora al 36esimo posto, dal 57esimo del 2019.

Dopo la crisi della Banca, passata la pandemia è arrivata la guerra con il caro energia e il rialzo di tutti i prezzi dei beni di consumo: il peso del costo della vita è caduto sulla miriade di piccole e medie attività del terziario, che costituiscono il tessuto economico di una città e di una provincia che da sempre non poggia sulla grande industria ma che è baciata invece dal turismo. "I dati più recenti sul commercio, quelli di inizio anno, vedono una leggera ripresa intorno all’1,2 per cento - inizia Nannizzi -, ma le vendite dei saldi non bastano a coprire i mancati guadagni dell’anno intero, così come le tante vetrine vuote in città non possono nascondere la moria di attività. Il mercato è schizofrenico, un giorno va bene e l’altro non c’è nessuno; poi soffriamo la concorrenza sleale del web che vede i negozi tartassati al 60 per cento e i venditori on line non toccati da imposte e fisco. Va detto però che negli ultimi tempi, per quanto riguarda Siena almeno, c’è un leggero calo delle vendite on line e ritorno nei negozi: è il riconoscimento della qualità dei prodotti e della competenza e disponibilità degli addetti. Questa è la sfida e anche l’obiettivo di Siena: il commercio in presenza è sinonimo di qualità e alla fine anche di convenienza. Sta qui la nostra attrattività, che va a braccetto anche con il turismo, in un esercizio di equilibrismo fra il pranzo al sacco o col panino e quello al ristorante".

Commercio e turismo di pari passo ed entrambi volano dell’economia locale: "Siena da sempre è un’isola felice, premiata dalla qualità della vita - prosegue Leonardo Nannizzi –, che poggia sulle bellezze artistiche e paesaggistiche, che abbiamo valorizzato grazie ad eventi, come quelli ciclistici (Strade Bianche ed Eroica); ma la difficoltà nel tempo è mantenere questo patrimonio e questo impareggiabile potenziale, che va governato e non subìto. Purtroppo ci siamo seduti sul glorioso passato: quando il resto del mondo si è messo a correre, noi non siamo riusciti ad innovarci, immobili sul passato. Manca una visione di città, manca il confronto fra i suoi tanti protagonisti, manca il legame fra il capoluogo e la provincia".

Insomma questa è una terra ricca, eccellente per qualità di vita, dotazioni naturali e storiche, ma ironia della sorte è l’ingegno umano che fa difetto: manca il governo di cotanta bellezza.