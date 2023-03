Tutto il green di Agrivivai "Esplosa la voglia di verde Occhio alla sostenibilità"

La pandemia e il mondo post-covid ci hanno resi tutti quanti più "green". E nella capitale europea del vivaismo non può che essere una bella notizia, anche per tutto ciò che si muove intorno come per esempio Agrivivai Srl di via Vecchia Casalina alle Case Nuove di Masiano, che si occupa della vendita di prodotti per il verde, sia su scala industriale che per privati. E il 2021 ha portato l’azienda guidata da Massimiliano Granchietti – nata nel 1990 come un semplice magazzino e oggi realtà con circa trenta dipendenti – poco oltre la metà classifica nelle top-100 in provincia per fatturato, comunque superiore ai 20 milioni, e con una crescita sul 2020 piuttosto marcata.

"Le mie riflessioni riguardano tutto il settore e devo dire che la voglia di verde nel 2021 è esplosa arrivando a numeri importanti – ammette Granchietti –, ma anche nel 2022 questa spinta si è fatta sentire. Per l’anno in corso devo dire che si sta ritornando al giro d’affari pre-pandemico, comunque consistente, e l’obiettivo primario adesso è assestarsi. Nel panorama generale siamo stati fortunati, così come l’intero mondo vivaistico". Vasi delle più svariate misure, terricci, pancali, tubi, utensili e chi più ne ha più ne metta nell’ampio piazzale di Agrivivai che è un andirivieni continuo di clienti e camion: ecco perché il mercato non si ferma.

"Durante il covid il boom del verde per i privati è stato enorme – aggiunge il titolare di Agrivivai – contestualmente alla grande attenzione delle istituzioni con tanti lavori pubblici incentrati proprio sul ’green’: questo ha portato ad una vera e propria esplosione del lavoro. E se la pandemia non è stato un problema, l’inflazione e l’aumento dei prezzi purtroppo si. Ci sono stati aumenti del 20-30% per tutto – spiega – unitamente al costo dell’energia che incide non solo sulla bolletta ma anche su ciò che si produce: il fatturato si sta stabilizzando ma, per fortuna, su numeri comunque alti. Essendo al commercio, poi, il dato non è rilevante perché c’è il margine che facciamo da tenere in considerazione".

Emissioni di agenti inquinanti ridotte, attenzione a giardini e piante: il futuro è davvero green? "Dovremo scordarci i prezzi che avevamo tre anni fa – conclude con onestà Granchietti – ma se prima si diceva che ’vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta’ adesso c’è da vedere come lo si fa: il comparto pistoiese riesce a dare sempre un occhio alla sostenibilità per tenere al centro le esigenze del territorio. E la crescita della nostra azienda si è basata molto su questo: abbiamo portato qua la pacciamatura naturale diversi anni fa anziché i diserbanti. E questa sarà la sfida per il domani".

Saverio Melegari