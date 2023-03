Territorio ricco e vario "Punte di eccellenza in ciascun comparto Ma servono interventi"

PISTOIA Presidente Daniele Matteini, lei è alla guida di Confindustria Toscana Nord che rappresenta un territorio assai variegato. La provincia di Pistoia, in particolare, è caratterizzata da un’ampia multisettorialità: ciò si può considerare elemento di forza o di debolezza? "Non esiste, a mio avviso, una sola formula di imprenditorialità in rapporto al territorio, o una superiore alle altre. L’industria pistoiese, che non si identifica in un unico comparto, ha da un lato il limite di essere meno monolitica, e quindi forse meno capace di far sistema per portare la propria voce nelle sedi dove si legifera, si governa o si amministra, o sui mercati magari in forma aggregata. Dall’altro ha il vantaggio di essere multiforme e diversificata, e quindi più resiliente rispetto a crisi o difficoltà che si manifestino rispetto a un singolo settore, per le più varie ragioni. Vorrei anche sottolineare che, in ogni comparto, l’industria pistoiese esprime punte di autentica eccellenza". Lei è anche presidente del distretto ferroviario Ditecfer, l’ente che di recente, grazie allo stanziamento fondi per il finanziamento nazionale dei Poli europei di innovazione digitale, ha portato a Pistoia una delle sedi del Polo europeo di innovazione sull’intelligenza artificiale. Questo avrà ricadute concrete sul territorio? "Si tratta di...