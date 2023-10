Ricerca all’avanguardia. I ciottoli anti erosione

Prosegue spedito “Score”, il progetto che mira ad aumentare la resilienza delle città costiere europee rispetto ai cambiamenti climatici e che vede Massa collaborare con altre nove città del continente. Dopo aver raccolto i ciottoli dalla battigia alla foce del Frigido, gli studenti dell’istituto Pietro Tacca hanno iniziato a lavorarli per inserirvi all’interno un sensore che servirà, una volta che i sassi verranno riposizionati sulla spiaggia, ad analizzare nel dettaglio il tipo di correnti che agiscono su quel tratto di costa e l’effetto che provocano sull’erosione costiera.

A questi sensori si aggiungono pluviometri ed idrometri, che verranno posizionati in punti strategici del territorio per monitorare rispettivamente la quantità di pioggia e il livello dei fiumi. "I dati che verranno raccolti nel corso del tempo – spiega il professor Filippo Giannetti, docente dell’Univeristà di Pisa – serviranno a tutti coloro che sono coinvolti nel progetto ad individuare azioni di contrasto all’erosione costiera e ai cambiamenti climatici. Il risultato concreto sarà quello di progettare alcune opere, ma l’aspetto metodologico vedrà il coinvolgimento di diversi attori".

A coordinare le attività sono stati i professori Duccio Bertoni dell’Università di Pisa e Alessandro Pozzebon dell’ateneo di Padova in qualità di responsabili della “parte italiana” del progetto “Impetus” (in collaborazione con Score) mentre a discutere di quali soluzioni adottare, questa la novità, ci saranno sì le amministrazioni ma anche gli operatori turistici, le associazioni e tutto il settore economico locale, che insieme potranno discutere ed intrecciare le proprie opinioni: "Questo è lo scopo del progetto: far dialogare. Non dobbiamo dare soluzioni preconfezionate che talvolta scontentano la cittadinanza, ma fare piuttosto da catalizzatori in modo da rendere anche la comunità una parte attiva".

Per questo motivo si parla di “Living Labs”, strutture virtuali per coinvolgere i cittadini nella co-ideazione e co-creazione di soluzioni insieme a scienziati e tecnici per assicurarsi che siano funzionali e sostenibili e che a Massa è coordinata dal professor Federico Binaglia di Progecom. "I Living Labs – prosegue Giannetti – adottano una logica relazionale, dove agiscono gli attori della cosiddetta ‘Quadrupla elica’: Accademia, cittadinanza, impresa, pubblica amministrazione. Chiaramente, quando si dovranno progettare le opere da mettere in posa e dove collocarle la scelta verrà fatta con l’ausilio di esperti del clima che faranno modelli con cui prevederanno la frequenza di eventi meteorologici e di simulatori che permettono di capire i rischi che corre la città riguardo fenomeni estremi".

Il progetto “Score” (Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities) è iniziato a luglio 2021 ed è finanziato per 10 milioni di euro dalla Commissione Europea sul programma di ricerca e innovazione “Horizon”.

Al suo interno ci sono 10 città, di cui Massa è l’unica italiana: "In questo modo – conclude Giannetti –, oltre ai benefici che Massa avrà nell’immediato come nuovi sensori per il monitoraggio, la città ha potuto inoltre inserirsi in un ambito di ricerca all’avanguardia che potrà gettare le basi per sviluppi futuri che la possano rendere un laboratorio avanzato. L’idea è quindi quella di guardare molto al futuro a piccoli passi, senza la pretesa di risolvere tutto subito. Chi verrà dopo di noi potrà godere di questi benefici senza dover ripartire da zero".

Alessandro Salvetti