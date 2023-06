Litorale pronto al divertimento Tra Beatles e fuochi d’artificio

Non c’è estate che si rispetti senza i tradizionali eventi estivi in tutta la provincia. A Massa l’amministrazione comunale si è appena insediata e si attende un calendario definitivo. Qualche conferma di buon livello però c’è già stata come la rassegna culturale di Lungomare da Leggere che ha richiamato centinaia di persone, grandi e piccini, agli eventi organizzati a Marina di Massa, nonostante i cantieri ancora aperti che si spera possano essere dismessi il prima possibile. Ci sarà, e questa è una certezza, la Notte Bianca a Massa il 7 luglio: interesserà tutto il centro cittadino con musica, animazione ed apertura straordinaria degli esercizi commerciali con i dettagli ancora in fase di organizzazione. Questa sarà la festa ufficiale di apertura della stagione estiva, ma è già in programma anche quella di chiusura, con lo spettacolo pirotecnico previsto a Marina. Il centro commerciale naturale di Massa organizza in centro per il 6 luglio la ’Notte dei saldi’, il 14 la ’Notte dei bambini, con animazione per i più piccoli, il 29 ’Bianca... la cena d’estate’. Tutti i venerdì trekking gratuito in centro storico con la guida Antonella Aurora Manfredi (3470372764).

Fino al primo ottobre va in scena la settima edizione di ’White Carrara’, manifestazione che coinvolge l’intero centro storico con sculture e installazioni di artisti nazionali e internazionali nelle strade e nelle piazze. Spazio alla scultura in tutte le sue forme, ma anche alla fotografia d’autore, capace di vedere e raccontare la versatilità del marmo e dell’arte tridimensionale. I ’Beatles in concerto’: musical e cover, organizzato da Proloco Marina in piazza Menconi alle 21,30 del 27 luglio. Il 15 e 16 luglio va in scena ’Avenza Medievale’, evento organizzato da Proloco Avenza.