Le sfide del tempo Digitalizzazione e servizi così si aiutano le imprese

"Non è più tempo di improvvisazione. Non basta più la buona volontà. Oggi per mandare avanti un’azienda con successo occorre considerare tutti gli aspetti della gestione". Così il presidente di Confartigianato Imprese, Luca Giusti (foto), inquadra il presente e il futuro delle imprese in uno scenario economico profondamente mutato. Uno scenario dove il ruolo di un’associazione come Confartigianato diventa fondamentale. "Oggi non c’è impresa, per quanto piccola, che non debba fare i conti con la digitalizzazione, con la sostenibilità, con la capacità di cogliere le opportunità che possono permetterle di sviluppare la propria attività. In noi trova un punto di riferimento. Ma anche per le istituzioni, che in noi trovano una risorsa per rendere le politiche di sviluppo più mirate e concrete".

Come si concretizza questo ruolo di Confartigianato?

"La nostra associazione è cambiata profondamente, adeguandosi e ancor più anticipando le necessità del mondo imprenditoriale. Abbiamo creduto e investito sia sulle competenze delle risorse umane che sulla tecnologia. Il connubio tra questi due aspetti ci consente oggi di essere un punto di riferimento per le imprese che ricevono da noi input strategici. Faccio un esempio: in base all’attività e agli investimenti fatti da un’azienda, rilevati dai nostri sistemi, siamo in grado di contattarla per segnalarle opportunità importanti, come l’accesso a bandi per contributi o incentivi. Più in generale offriamo alle imprese una consulenza aziendale di alto livello nella definizione delle strategie gestionali".

Come rispondete invece ai nodi critici del momento?

"Uno dei più sentiti riguarda la difficoltà di reperire personale, specialmente quello addetto alla produzione. Su questo stiamo investendo dando vita a un’agenzia formativa che non sarà una delle tante, ma una realtà calibrata a rispondere in modo diretto e concreto ai bisogni delle imprese. Un primo passo che prevede anche un’attività di formazione e informazione per gli stessi imprenditori, dandogli gli strumenti per affrontare i cambiamenti e le transizioni in atto, sia tecnologiche che ambientali: penso ad esempio alla valutazione di impatto aziendale, al credito o alle certificazioni per le attività manifatturiere".

Altra criticità: il caro-energia.

"Accanto all’attività di lobby anche a livello confederale, ci siamo mossi immediatamente per alleviare le difficoltà delle imprese avviando un servizio per il recupero del credito d’imposta che ha permesso, a tante aziende, di recuperare cifre importanti in tempi brevi. Ma lo stesso può dirsi per i bonus edilizi, dove siamo interlocutori del governo, ma anche mettendo le nostre competenze a disposizione delle aziende per l’effettuazione dei lavori. Non dimentichiamo che siamo un sistema che copre a 360 gradi ogni aspeto dell’attività imprenditoriale".