La statua ‘Stella Polare’. Memoria di Carlo Piaggia

Fu una giornata di vera festa nel centro di Capannori per l’inaugurazione del momunento ‘Stella Polare’ dedicato all’esploratore capannorese Carlo Piaggia (1827-1882) che è stato posizionato davanti alla scuola primaria di Capannori ‘Amalia Bertolucci Del Fiorentino’.

L’opera è stata realizzata su iniziativa del Comune e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dall’artista fiorentina Claudia Leporatti, il cui progetto è stato scelto tra sei proposte artistiche dalla Commisione selezionatrice ritenendolo il più rispondente per raffigurare il valore storico e simbolico dell’anomala e originale figura di esploratore di Carlo Piaggia.

Il monumento è costituito dalla figura dell’esploratore realizzata in fusione di bronzo, poggiata su di un basamento in Pietra di Matraia, ai cui lati sono posti due bassorilievi in bronzo con scene evocative dei paesaggi africani sulle sponde del Nilo.

L’inaugurazione di quest’opera dedicata a Carlo Piaggia, uno dei personaggi più illustri di Capannori al quale vogliamo dare il giusto riconoscimento, è un evento centrale nel percorso dei festeggiamenti legati al Bicentenario del Comune di Capannori.

Un ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il prezioso contributo alla realizzazione di quest’opera dedicata a Piaggia, che per le sue grandi scoperte geografiche ed antropologiche può certamente essere collocato nell’Olimpo dei grandi esploratori.

Nell’opera, Carlo Piaggia è rappresentato in un momento di riposo, in una pausa del suo percorso alla scoperta delle zone impervie ed inesplorate dell’Africa Centrale. Ai suoi piedi scorrono le acque del Nilo. L’acqua è rappresentata da un elemento in mosaico con tessere a foglia d’oro di diverse tonalità, i cui movimenti piatti, lenti e dolci creano un motivo che ricorda anche certe decorazioni tribali africane. Sulla faccia posteriore le tessere del mosaico disegnano la Costellazione dell’Orsa Minore, la cui ultima stella, la Stella Polare, che indica il Nord è dalla notte dei tempi la guida per i viaggiatori e gli esploratori. In questo caso la Stella Polare è rappresentata in forma di farfalla: un riferimento figurale allo ‘Zaffiro del Piaggia’, una specie nuova individuata nel 1880, che gli fu dedicata dagli studi etnologici che tanto su avvalsero delle sue scoperte in ambito naturalistico, oltre che antropologico.