Investimenti e fiducia "La Toscana è pronta a vincere il confronto dello sviluppo sostenibile"

di Luigi Caroppo FIRENZE Presidente Giani, nonostante gli indicatori economici parlino di stagnazione il Pil della Toscana, secondo l’Irpet, è destinato a crescere nei prossimi anni. "Nel 2022 anche l’economia toscana ha subìto una frenata, ma si è caratterizzata per vitalità superiore alla media nazionale. I riflessi negativi della pandemia erano stati superati brillantemente, poi è arrivato il conflitto in Ucraina. Ciò nonostante la produzione è aumentata del 3,4% nei primi 9 mesi rispetto allo stesso periodo del 2021 e i livelli occupazionali non solo hanno superato quelli dell’anno prima, ma anche quelli pre-pandemia, con un +4,6% nel periodo gennaio-ottobre e un +6,5% rispetto al 2019. Ad aumentare è stata soprattutto la domanda di lavoro stabile: tra gennaio-ottobre le trasformazioni da lavoro a termine a lavoro stabile sono state 45mila, il valore più alto dal 2019. Riguardo al Pil, le stime Irpet 2022 indicano un +3,9% contro il +3,5% nazionale, un valore inferiore alle attese elaborate prima dello scoppio della guerra, ma comunque maggiore di quanto l’evoluzione delle vicende internazionali facesse immaginare a metà anno, grazie alla crescita dei consumi interni e degli investimenti fissi lordi. La stima 2023 indica un +0,6% (+0,4% per l’Italia) e un aumento nel biennio 2024 e...