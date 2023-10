In visita dal Papa. Presepe Vivente di Equi protagonista a Roma: "Francesco ci benedirà"

Un incontro speciale a Roma con Papa Francesco, che impartirà la sua benedizione, e la realizzazione del Presepe Vivente con tante associazioni da tutta Italia. Una soddisfazione e una grande emozione per l’associazione Presepe Vivente di Equi Terme e il presidente Fabio Furia non sta nella pelle. "Avremo un grandissimo dono – racconta Fabio Furia, presidente dell’associazione – riceveremo una benedizione personale nell’incontro con Papa Francesco a Roma. Parteciperemo infatti al Presepe Vivente di tutte le associazioni, il 16 dicembre, in occasione dell’ottavo centenario del primo presepe di San Francesco d’Assisi a Greccio".

Cosa rappresenta essere ricevuti dal Pontefice? "Un grande onore, un’occasione importante a coronamento di decenni di lavoro – racconta ancora Fabio Furia – fatti di sacrifici e impegno. Saremo onorati di di presentare il Presepe Vivente di Equi a tutta Italia e nel contempo far conoscere Fivizzano, il nostro Comune di appartenenza".

Il viaggio dell’associazione Presepe Vivente di Equi in vista delle prossime festività natalizie toccherà Roma ma non solo... "Saremo a Cerreto Guidi in provincia di Firenze – aggiunge Furia – Inoltre, ora studieremo quale parte, quale genere di rappresentazione recitare a Roma. E’ un impegno notevole in quanto vi saranno centinaia di figuranti e ogni sera un bimbo diverso a rappresentare Nostro Signore. Bambini dai 4 ai 10 mesi, tutti originari della Vallata. Per essere ammessi alla presenza di Papa Francesco inoltre, è tassativo essere vestiti in costume dell’epoca". Per chi lo ammira lo ammira dall’alto, soprattutto giungendo in treno sulla tratta Aulla-Lucca, quello di Equi è un autentico “paese da Presepe” nel cuore delle Alpi Apuane. Presupposti che hanno avuto un ruolo di primo piano a fine anni Ottanta quando è nato il “Presepe vivente” di Equi Terme.

Un gruppo formato da centinaia di figuranti che si trasformano, nei giorni antecedenti il Natale, in antichi pastori, falegnami, osti, soldati, contadini guidati dalla Stella Cometa fino alla grotta della Natività. Nessun bisogno di adattare qualche vecchia stalla o vetusto manufatto per ricreare l’ambiente dove Gesù Bambino è venuto al mondo: i fenomeni carsici infatti che dalle lontane ere hanno caratterizzato e caratterizzano l’ambiente naturale che rende unica questa borgata, hanno forgiato la celebre “Grotta di Equi”.

Si tratta di un antro gigantesco, che si inoltra all’interno della montagna apuana. E’ in questa grotta, antica di secoli, che viene rappresentata la Natività con Gesù Bambino, Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello. L’edizione 2023 avrà luogo dal 23 al 26 dicembre.

Roberto Oligeri