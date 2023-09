I festeggiamenti per il Bicentenario . Una grande alleanza tra amministrazione e cittadini

L’amministrazione comunale capannorese ha messo in campo un’azione di grande coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di tutti i 40 paesi nell’iter di valorizzazione dell’identità del territorio e nella scelta dei temi-chiave e delle azioni da mettere al centro per festeggiare il Bicentenario del Comune di Capannori.

Durante gli incontri con le associazioni culturali e le associazioni del Forum sono emerse alcune proposte, quali: la realizzazione di un contest per l’ideazione di un inno di Capannori, occasioni di visibilità collettiva per il tessuto associativo, ad esempio con l’organizzazione di una ‘Settimana dello sport e dell’associazionismo’, concorsi fotografici per raccontare la Capannori di ieri e di oggi, concorsi letterari e di poesia dedicati ad opere che abbiano Capannori sullo sfondo. Tra le altre idee emerse la realizzazione di percorsi nelle scuole con gli studenti sul tema dell’identità del territorio.

Sono tutte proposte accolte dall’amministrazione comunale, ed infatti sono stati numerosi gli eventi diffusi sul territorio realizzati in occasione dei 200 anni del Comune. In particolare, gli eventi per il Bicentenario hanno riguardato la valorizzazione di personaggi illustri, di luoghi di comunità come Pievi e Chiese con la realizzazione di iniziative culturali, musicali e di spettacolo che hanno coinvolto le realtà locali, la presentazione di pubblicazioni della collana del Comune ‘Personaggi e Comunità’, mostre fotografiche, la valorizzazione di opere per la comunità realizzate nelle frazioni, l’intitolazioni di luoghi e spazi pubblici, monumenti e simboli.

I festeggiamenti per i 200 anni del Comune non termineranno con la data del compleanno, ma proseguiranno anche nei mesi a seguire, proprio perché sono ancora tante le iniziative da realizzare visto il grande coinvolgimento della comunità nel percorso. Per l’amministrazione Menesini, quindi, festeggiare il compleanno di Capannori non è stata soltanto una scelta amministrativa e istituzionale, bensì un laboratorio di partecipazione civica alla vita dell’Ente e della comunità, con l’obiettivo di rafforzare l’identità Capannorese e i valori del territorio, da sempre la forza di Capannori.

La risposta delle associazioni e dei cittadini è stata straordinaria, e nel 2023 Capannori ha realizzato, con il Bicentenario, alcuni dei più grandi eventi a ingresso gratuito dell’intera provincia.