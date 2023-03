Asl e Scotte fanno squadra insieme Attività integrata e ancora più capillare

La Qualità della vita passa senza dubbio per la salute e l’eccellente sanità pubblica è vanto di queste terre. "Con la programmazione di area vasta, l’integrazione tra i servizi di Asl e Aous saranno sempre più integrati, una grande opportunità per i bisogni di cure dei cittadini della provincia", per Antonio D’Urso, direttore generale di Asl Sud Est, la risposta più appropriata al fabbisogno di salute è nell’attività integrata fra le due aziende sanitarie senesi, la prima in Toscana. "Il Senese è un territorio molto ampio, dove la capillarità dei servizi sanitari territoriali è importantissima, vista anche l’età media della popolazione - prosegue il direttore D’Urso -. E l’Asl ha proposto innovazioni che hanno ispirato anche il nazionale, come le Centrali operative territoriali, fondamentali strumenti per la gestione di tutte quelle cure non prettamente ospedaliere e l’armonizzazione con queste".

Riferimento per Siena e di alta specializzazione per tutta l’area è il policlinico Le Scotte, dove convergono attività di ricerca, didattica e assistenza. "Il miglioramento dell’ospedale è misurabile e riuscire a fornire risposte

tempestive alla cittadinanza migliora anche la qualità della vita", sottolinea il direttore generale Antonio Barretta, presentando le cifre dell’AouSenese: nel 2022 i ricoveri per Covid alle Scotte sono stati 1.453 per 22.425 giornate di degenza, il 15% del totale. "E nel 2022 - prosegue –le performance ambulatoriali e chirurgiche sono migliorate: sono state erogate 378.839 prestazioni ambulatoriali (352.036 nel 2021); 129.909 visite di controlli (121.503 nel 2021). Per quanto riguarda la chirurgia i volumi di attività sono in continua crescita, verso i valori del 2019, con 15.780 interventi nel 2022, di cui 3.409 in regime di urgenza, a fronte dei 13.748 del 2020".