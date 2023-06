Alice, la stella più luminosa "Porto al teatro alla Scala le nostre paste di riso"

Alice Mariani, stella della danza e prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano si racconta in una veste inedita, perché se la danza è il suo lavoro e la sua grande passione, la città dov’è nata, Massa, è il suo luogo del cuore. Dopo un 2022 che le ha donato tante soddisfazioni da diversi punti di vista, come diventare prima ballerina alla Scala e ricevere tanti premi, anche premi “massesi” e il ritorno a danzare al Teatro Guglielmi, dove aveva eseguito le primissime piroette, Alice appena le è possibile torna a Massa per passare del tempo con i suoi tanti amici, il compagno e la sua famiglia.

"Adoro le paste di riso – rivela – non capisco perché a Milano non le facciano. Dovrebbero copiarcele". La sua storia nella danza parte dal 1996 quando Alice aveva solo 4 anni andando alla scuola di Lorna Wilkinson che a 13 anni l’ha portata a fare il provino per entrare nell’Accademia della Scala. Poi il direttore del Semperoper di Dresda le ha offerto un contratto di lavoro ed è stata 10 anni in Germania, dove è diventata prima ballerina con “Il Lago dei Cigni”. Successivamente ha tentato di rientrare in Italia perché voleva lavorare di nuovo alla Scala. "Così ho fatto il concorso e mi hanno presa come ballerina solista: era fatta, finalmente tornavo dove tutto era iniziato – racconta – Poi il concorso per prima ballerina che Alessandra Ferri, uno dei miei miti, mi ha aiutato a preparare. Quando è arrivata la notizia che mi avevano fatto prima ballerina alla Scala di Milano, l’emozione è stata tanto forte che non riesco a spiegarla". La prima ballerina della Scala quando torna adora andare a fare colazione e mangiare la pasta di riso, che a Milano è introvabile.

"Quando torno a Milano dopo essere stata qualche giorno a Massa compro le paste di riso per portarle in teatro, finiscono sempre in un paio di minuti perché sono spaziali – sorride – Un altro piatto che adoro mangiare sono le lasagnette verdi stordellate, come quelle che faceva mia nonna. Quando vengo a Massa non mi risparmio, anzi adoro tornare per vivere la vita da massese, stare con gli amici, divertirmi, vivere dei momenti sereni lontano dalla vita frenetica milanese, stare al mare e con la mia famiglia e approfittarne anche per stare con il mio compagno, anche lui massese, ma che per lavoro vive in Olanda. Quindi appena abbiamo possibilità decidiamo di prenderci del tempo per stare a Massa. Certo ci piace viaggiare, ma passiamo la maggior parte del tempo a Massa quando possiamo, perché vogliamo viverci i momenti insieme, con gli amici e con le nostre famiglie. L’estate appena posso vengo immediatamente a casa, fosse anche solo per due giorni. Adoro andare al mare e appena posso torno perché stare a Massa mi permette anche di evadere da questo mondo, che mi riempie tantissimo la vita. Poter venire a casa e staccare completamente dalla quotidianità mi ricarica molto, così poi posso tornare a Milano rigenerata e lavorare sodo. Ho ricevuto l’anno scorso il “Premio Obelisco” e ho danzato al Teatro Gugliemi: mi ha reso veramente felice e fatto rendere conto di quanto ami i miei concittadini. Sono stati tutti molto carini con me e non li ringrazierò mai abbastanza per avermi fatta sentire così amata. La città intera ha avuto una reazione nei miei confronti, che non potrò mai dimenticare. Spero di poter tornare a danzare presto al Teatro Guglielmi perché è stato davvero un momento molto emozionante". Alice sarà al Chiosco Sant’Agostino a Pietrasanta il 2 luglio e poi il 5 e il 7 luglio sarà alla Scala con Nicola Del Freo, danzatore carrarese in “Romeo e Giulietta”.

Margherita Badiali