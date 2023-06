Rossi agli studenti "Il futuro è adesso"

"La Fondazione Mps, da sempre vicina al mondo dei giovani e alle iniziative a loro rivolte, sostiene da tre anni il Campionato di giornalismo de La Nazione. Quest’anno abbiamo partecipato proponendo un tema che potesse stimolare nei ragazzi delle scuole medie un pensiero critico su come attuare, gestire le transizioni, cogliere nuove opportunità e migliorare, così, l’ambiente e la comunità in cui vivono e studiano per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Abbiamo ricevuto, con grande soddisfazione, risposte significative, – sottolinea il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi – concrete, con freschezza di idee, volontà e visione; è la dimostrazione che le nuove generazioni sono particolarmente attente e osservano il mondo circostante ed è quanto mai opportuno ascoltare le loro voci. I giovani non sono solo il futuro, ma rappresentano il presente della nostra società.

Il futuro è adesso".

La classe vincitrice, la prima media (sezione A) della scuola secondaria di primo grado di Radicofani, assisterà alla prova serale del Palio di Siena da Palazzo Sansedoni il prossimo 30 giugno.

Negli anni l’Ente di Palazzo Sansedoni ha orientato la propria attività verso uno sviluppo sostenibile del territorio in linea con l’agenda 2030, concentrando energie e risorse su progetti destinati ad impattare in maniera durevole, anche e soprattutto, sul futuro delle nuove generazioni, attraverso percorsi di cittadinanza globale, programmi di accelerazione imprenditoriale e professionali o la qualificazione del ruolo dei giovani nell’associazionismo.