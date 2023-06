"Pronti a iniziare subito e a metterci in gioco"

FIRENZE

Hanno perso il lavoro perché l’azienda ha chiuso o perché avevano un contratto a termine e sono in cerca di una nuova opportunità. Hanno già un’esperienza nel settore e arrivano da tutta la Toscana. L’età? La media è sui trent’anni: si parte dai 18 fino agli ultracinquantenni. Qui, al Centro per l’impiego di Villa Vogel, non si incrociano persone che vogliono trovare un lavoro migliore di quello che hanno. O sono ragazzi appena usciti dalla scuola o uomini con una famiglia da mantenere, che non vedono l’ora di dormire sonni più tranquilli con un’assunzione a tempo indeterminato in una grande azienda. Questo, in sintesi, l’identikit dei candidati, oltre un centinaio, che ieri si sono presentati al recruiting day del settore delle telecomunicazioni organizzato da Arti-Azienda Regionale Tocana per l’Impiego e Open Fiber Network Solution. "Ho 53 anni e vengo da Barberino di Mugello. Faccio il carpentiere", ci spiega Gennaro Coppola. "Sono disoccupato, per questo sono qui. Spero mi prendano, non vedo l’ora di cominciare a lavorare". Della stessa età Zela Gentian, escavatorista. "Abito a Prato. Ho sempre trovato lavoro facilmente, sono specializzato nel mio mestiere. Purtroppo l’azienda dove lavoravo è fallita, non mi pagano da tre mesi. Sono ottimista, però. Ci sono tante opportunità in questa azienda". Pape Mamadou Ba viene dal Senegal e ha 31 anni. "Ho un attestato specifico per la fibra ottica, sono informatico. Parlo francese, inglese, sto imparando l’italiano e spero davvero di trovare lavoro".

Ancora più giovane Niccolò Coniglio, 24 anni, che attende su una sedia il suo turno per sostenere il colloquio. Arriva da Figline Valdarno. Emozionato? "Beh, un po’ sì. Ho perso il lavoro da un mese. Diciamo che più che altro sono preoccupato. Faccio il manovale. Il mio sogno è trovare un lavoro stabile. So che i contratti offerti sono a tempo indeterminato. Spero di rispondere ai requisiti e di essere assunto".

Mo.Pi.