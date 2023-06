"Percorso molto formativo"

Roberto Renai*

Adf è fortemente impegnata nel sostenere progetti educativi che coinvolgano e diano voce alle nuove generazioni, in un mondo che non sempre le sa ascoltare. Spirito critico, senso civico e sensibilità ambientale sono elementi imprescindibili per costruire un futuro migliore. Per questo come AdF abbiamo voluto sostenere Cronisti in classe che, in stretto rapporto con le scuole del territorio, rende gli studenti protagonisti di un percorso avvincente e dal grande valore formativo. Il tutto con un’attenzione particolare a temi per noi centrali, quali sostenibilità, rispetto dell’ambiente, tutela e uso consapevole della risorsa idrica, innovazione, riuso, economia circolare, transizione ecologica ed energetica. A maggior ragione in un momento storico in cui i cambiamenti climatici mettono a rischio il pianeta e anche l’acqua, la risorsa più preziosa che ci sia. Quando accompagniamo le classi in visita alle nostre sorgenti sul Monte Amiata, che nel 2022 hanno registrato oltre 2500 presenze, è sempre un’emozione cogliere la meraviglia negli occhi dei bambini e dei ragazzi che, per la prima volta, vedono l’acqua nascere dalla montagna, la stessa che poi arriva nelle loro case. Un’acqua buona, sicura e senza plastica. Sempre per loro abbiamo realizzato il Museo dell’Acqua, per raccontare per valorizzare il legame tra la comunità e la risorsa idrica, creando un ponte tra passato e futuro che possa far incontrare generazioni, esperienze, saperi. I nostri più sentiti complimenti e ringraziamenti vanno agli alunni-cronisti, che hanno esplorato temi di grande attualità, tra i quali i cambiamenti climatici e la tutela della risorsa idrica, e affrontato con curiosità e creatività questa bella avventura.

*Presidente Acquedotto del Fiora