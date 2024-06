Materie attive con docenti madrelingua

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici garantisce una qualità di insegnamento e di preparazione di alto livello. I docenti sono madrelingua per le materie attive, quelle cioè dalla lingua italiana verso quella straniera e le materie passive, ovvero quelle dalla lingua straniera verso la lingua italiana. Inoltre, i professori sono dei professionisti della materia di insegnamento, per garantire una trasmissione pratica e culturale della materia stessa. Alla SSML si studiano come lingue principali inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e portoghese.

Come lingue complementari, che possono essere scelte al secondo anno e al terzo, quindi per due anni, invece, arabo, cinese, giapponese, coreano, portoghese e lingua dei segni. Per conoscere da vicino la scuola e informarsi sull’offerta formativa triennale e magistrale è possibile partecipare agli Open Day che vengono organizzati ogni anno, rivolti agli alunni delle Scuole Superiori (IV e V classe), agli studenti già in possesso di Laurea e a chiunque desideri concludere un percorso universitario. Info su www.mediazionelinguisticaperugia.it o 075.5008822.