"L’impegno che arriva proprio dagli studenti"

"Su questa terra noi siamo solo ospiti". È il monito

che le bambine e i bambini della classe quinta

della scuola primaria di Nave hanno condiviso e diffuso in occasione del Campionato di Giornalismo 2023.

Una consapevolezza che dovrebbe chiamarci tutti

a una riflessione profonda e continuativa, sul valore della terra, sul rispetto per l’ambiente che ci circonda, sull’attenzione quotidiana che dovremmo riversare verso la tutela della terra, l’amore per la natura,

la cura per ciò che che è bene comune.

È proprio dal rispetto per l’ambiente che nasce

il rispetto per la vita, lo sviluppo per il futuro.

Questo vale per tutti. Ma tanto più vale per l’ambiente, specialmente per il riciclo dei rifiuti: tutto, se differenziato correttamente e non abbandonato per strada, se riciclato e gestito in modo responsabile e consapevole, può tornare a nuova vita, può tornare a essere utile e utilizzato, può contribuire a formare una diversa e più diffusa attenzione alle politiche ambientali.

Una consapevolezza nuova che i bambini e ragazzi hanno ben presente.

La stessa consapevolezza che abbiamo ritrovato

anche nelle righe dell’articolo scritto dalla classe quinta premiata: un grido d’allarme, la richiesta

di impegno, la voglia di informarsi e approfondire,

la necessità di fare ognuno la propria parte.

Tutto può diventare azione a favore dell’ambiente.

E tutti possiamo fare qualcosa per la nostra casa comune.

Per far sì che, anche dai nostri rifiuti,

possa un giorno nascere un fiore. Per far sì che

anche dagli errori del passato possa e

debba oggi prendere vita un nuovo impegno.

Sandra Bianchi

Presidente di Sistema Ambiente Spa