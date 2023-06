"Lettura e sapere per mete vincenti"

"Ragazzi, bravi. Alla fine avete comunque vinto tutti. Perché vi siete impegnati". Così il vicesindaco Gianluca Tuteri ha salutato i ragazzi in occasione della cerimonia di chiusura del Campionato di giornalismo. Riferendosi alle scuole del podio Tuteri prosegue: "Mi ha stupito il lavoro sulle donne partigiane: ha dimostrato che avete una sensibilità particolare per le differenze di genere e per quello che in questo momento è ancora il ruolo della donna, un po’ legato al passato per colpa di noi uomini che stiamo nelle amministrazioni, quando invece le donne meritano di più. Ho visto anche gli altri lavori, quelli sull’ambiente: noi adulti vi abbiamo lasciato un campo impraticabile, e dovremmo scusarci. Ho letto le pagine sulle nuove tecnologie, e vi voglio dire che da qualche tempo utilizzo l’intelligenza artificiale: non la considero un pericolo, è utile ma è solo un “secchione“, non ha la logica, non ha la passione. Lo studio, la preparazione, sono importanti. Don Milani diceva se conoscerete 100 parole ci sarà qualcun altro che ne conosce mille e quello avrà più forza di voi. Dunque stimolate la lettura e la conoscenza: vi porteranno verso traguardi sempre più ambiziosi". A proposito di intelligenza artificiale e di algoritmi, il vicesindaco ha ricordato ai ragazzi l’iniziativa dell’Ufficio scolastico “Un patentino per lo smartphone“. "Vedete, non dovete sentirvi inclusi grazie al telefonino ma alle capacità di relazionarvi con gli altri di cui siete dotati. Il tema di fondo è che ai ragazzi è stato inculcato il non avere pazienza, il non poter aspettare perché la gratificazione deve essere immediata. E questo solo un like riesce a darlo o un acquisto on line, oppure la visione di un film o di una serie sulle piattaforme. Al contrario i veri valori, l’amicizia, l’amore si costruiscono lentamente non potendo fornire risultati immediati: ecco questa capacità, questa pazienza stanno andando perdute impedendo, soprattutto ai giovani, di godere delle bellezze e delle ricchezze che il mondo è in grado di offrire".