Il trasporto pubblico "I ragazzi sono attenti e chiedono interventi per una mobilità green"

FIRENZE

Autolinee Toscane ha partecipato per la prima volta come sponsor regionale a Cronisti in classe. Ne parliamo con il presidente della Società, Gianni Bechelli.

Presidente, qual è il suo giudizio su questa esperienza?

"Estremamente positivo, voglio ringraziare La Nazione, ma soprattutto le insegnanti e le scuole che ci hanno permesso di incontrare centinaia di ragazze e ragazzi delle scuole toscane. E’ stata una vera e propria immersione in un mondo fresco, pieno di idee, di proposte e di entusiamo. Ci hanno sommersi di domande e curiosità, è stata una esperienza molto istruttiva per tutta la nostra Azienda".

Durante le varie fasi di Cronisti in classe siete stati invitati a parlare in diverse classi della Toscana.

"Certo abbiamo spiegato come funziona una moderna azienda, Autolinee Toscane, che fa parte

di una multinazionale come Ratp Dev, quali sono i cardini lungo i quali si muove un sistema così complesso come il trasporto pubblico su gomma in Toscana, quali sono le azioni che facciamo quotidianamente e quali problemi affrontiamo ogni giorno per far viaggiare migliaia di persone dalla mattina alla sera su 2.600 bus. Ma dagli studenti e dagli insegnanti abbiamo anche imparato che c’è una forte attenzione verso un modello di vita più attento a cosa ci sta intorno e a come possiamo fare, ogni giorno, per dare un contributo per migliorarlo".

L’aspetto che l’ha più colpita qual è stato?

"Dalle relazioni del nostro personale che ha svolto gli incontri nelle varie classi, ma anche dagli articoli redatti dagli studenti che via via ho letto sul giornale, mi sono reso conto che la questione ambientale è davvero centrale per questi giovani. Ho visto cioè una grande partecipazione verso le tematiche della sostenibilità e ho percepito che non si tratta di un tema aggiuntivo rispetto ad altri, ma proprio di un punto di vista fondamentale attraverso cui analizzare tutto. L’ambiente è la lente con cui i nostri giovani ci stanno guardando e stanno giudicando quello che stiamo facendo".

E cosa vedono?

"Che dobbiamo fare di più e meglio. E più in fretta. Nelle scuole hanno immediatamente capito, ad esempio, quanto conti il trasporto pubblico collettivo per abbattere le immissioni inquinanti nell’atmosfera e per migliorare la qualità della vita di tutti quanti. Non abbiamo dovuto spiegarglielo noi che se investiamo sul trasporto pubblico possiamo liberare le strade dalle auto e dallo smog. E’ un principio che già appartiene loro. E’ una richiesta che arriva da questi giovani a tutti noi".

Autolinee Toscane come sta rispondendo a questa richiesta dei giovani?

"Con grandi investimenti sia sulle persone che su mezzi e tecnologie. Fra un paio d’anni avremo

rinnovato la metà del parco mezzi, significherà avere bus con un’età media di 6 anni. Quando abbiamo iniziato a gestire il Tpl in Toscana, il 1° novembre 2021, l’età media dei bus toscani era di 14 anni. Bus più giovani significa motori più efficienti anche dal punto di vista di impatto ambientale, oltreché più comodi e sicuri. Stiamo implementando il nuovo sistema di controllo su ogni bus che assieme alle paline intelligenti ci permetterà di avere il tempo reale su tutta la Toscana così che le persone potranno vedere, anche sul telefonino grazie alla nuova App “at bus”, l’ora esatta di quando passa il bus e organizzare il proprio viaggio senza attese alla fermata".

L’obiettivo è un servizio di trasporto pubblico più efficace.

"Certamente, e più vicino alla nostra utenza. Il nostro obiettivo è dare un servizio sempre più

efficiente ed accessibile cosicché sempre più toscani useranno i bus e innescheremo un circolo virtuoso: più persone sui bus, meno auto in giro, meno smog nelle nostre città".

Ma per incentivare l’utilizzo da parte dei giovani che farete?

"Stiamo già facendo molto sia dal punto di vista della comunicazione che dei servizi mirati. Ad esempio in Versilia e sulla Costa Apuana per tutta l’estate forniamo, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali, un servizio di bus che viaggiano tutta la notte, fino alle 5 del mattino, da Torre del Lago a Marina di Carrara, passando da Viareggio, Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Cinquale e Marina di Massa. In questo modo è possibile frequentare i locali senza bisogno di usare l’auto o lo scooter e quindi in totale sicurezza e abbattendo le emissioni nocive. I ragazzi l’anno scorso ne sono stati entusiasti, tanto che ormai in Versilia è diventato di moda andare a ballare con il nostro bus. E poi continueremo ad andare nelle scuole, di ogni grado, per avvicinare sempre di più i giovani alla cultura della mobilità pubblica e cogliere spunti e idee dal loro entusiasmo contagioso".

Guglielmo Vezzosi