I cronisti della Maremma Una festa proprio di classe

E’ stata un’edizione con numeri record per la Maremma. L’iniziativa, organizzata dal nostro quotidiano, ha dato la possibilità ai ragazzi delle scuole medie di mettersi nei panni di un vero e proprio giornalista, riscontrando, anche quest’anno, un grande successo.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 18 maggio nella sala Eden alla quale hanno partecipato circa 400 studenti (ma molti di più erano quelli che hanno preso parte al progetto) e anche i rappresentanti di Conad Nord Ovest, Banca Tema, Cna, Confartigianato (oltre ad Anbi e Cispel). E anche l’Amministrazione comunale.

"Ringrazio La Nazione – ha detto l’assessore Luca Agresti – per l’impegno che mette ogni anno nel portare avanti questa iniziativa. Questo è un modo per tenere viva l’importanza del ruolo del giornalista ed è anche un’opportunità per i più giovani per capire l’utilità del giornale cartaceo, che approfondisce in maniera seria ogni tipo di notizia. Quindi il Comune di Grosseto non poteva che appoggiare questo progetto, culturalmente molto importante". "Il mondo va avanti e le generazioni cambiano – ha detto Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura –. Questa opportunità serve anche a vedere come i più giovani si approcciano a certe tematiche e come le analizzano. È giusto che i giovani d’oggi siano al passo con i tempi, ma non devono mai scordarsi, ad esempio, di leggere un buon libro e di informarsi. Nessuno deve dimenticarsi da dove siamo partiti. Un tempo, leggendo si imparava tanto ed era lo strumento di informazione più efficace. Era un passatempo genuino e utile che l’internet di oggi non potrà mai sostituire del tutto". "Voglio ringraziare i ragazzi per il loro lavoro – ha detto Carlo Cagnani, rappresentante del Consorzio di bonifica –. Noi ci occupiamo della manutenzione del territorio di Grosseto e Siena. Ho apprezzato gli articoli relativi alla siccità e alla bonifica, argomenti che stanno a cuore a tutto il Consorzio di bonifica. Infatti, a fronte anche di queste tematiche, non potevamo tirarci indietro e aver contribuito a questo progetto ci rende orgogliosi". "Siamo contenti di aver appoggiato questa iniziativa, sia a livello locale che regionale – ha detto Niccolò Bagnoli, rappresentante di Cispel – Il nostro obiettivo era quello di stimolare i giovani a tirare fuori il meglio e anche noi abbiamo avuto modo di apprendere cose nuove da tutti loro, che hanno una mente più fresca e una visione più futura della nostra".

Steven Santamaria