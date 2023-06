"I 140 anni di Pinocchio E quei valori così attuali"

FIRENZE

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi celebra il 140° anniversario della pubblicazione delle Avventure di Pinocchio (1883 – 2023) e nell’aderire al progetto "Cronisti in classe" ha invitato le scuole partecipanti a una riflessione sui valori dell’amicizia e dell’onestà nella crescita di ciascun individuo: "I temi affrontati dal romanzo di Carlo Collodi sono di grande attualità e nella traccia che abbiamo proposto alle scuole abbiamo cercato di stimolare l’approfondimento su quelle esperienze che aiutano a crescere oppure su fatti e storie che

possono essere fonte di approfondimento di questa tematica in classe" spiega Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Collodi. La Fondazione, istituita con decreto del presidente della Repubblica Italiana nel 1962, è l’ente che tutela e promuove Pinocchio e le opere dello scrittore Carlo "Collodi" Lorenzini a livello

internazionale.

Numerose sono le iniziative promosse per l’infanzia: "Il tema della scuola nella formazione dell’individuo è centrale nelle Avventure e come Fondazione è prioritario mantenere aperto e vivo il dialogo con studenti e insegnanti. La Fondazione ha mantenuto uno stretto rapporto di collaborazione con le scuole italiane ed estere, sostenendo iniziative e organizzando eventi e concorsi" prosegue il presidente Bernacchi e aggiunge: "Cronisti in classe è una delle manifestazioni del calendario di eventi e iniziative legate ai 140 anni delle

Avventure, un calendario che abbraccia tutto il 2023 con mostre, spettacoli, convegni e giornate rivolte ai bambini. La Fondazione Nazionale Carlo Collod opera in tutto il mondo con oltre cinquecento progetti. La Fondazione è così proprietaria e gestisce il Parco di Pinocchio, la Villa storica e Giardino Garzoni

e la Casa delle farfalle, la biblioteca collodiana, ed è tra i promotori e soci del museo dedicato a Pinocchio di Firenze".