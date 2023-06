Fiumi e difesa del suolo "L’attenzione dei giovani dimostra responsabilità e voglia di impegnarsi"

FIRENZE

Anche Anbi Toscana, che riunisce i sei Consorzi di Bonifica regionali, è stata partner dell’edizione 2023 di Cronisti in Classe, il progetto del quotidiano La Nazione pensato per avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione attraverso un vero e proprio Campionato di giornalismo. A fare il punto il presidente di Anbi Toscana, Marco Bottino.

Presidente, perché avete deciso di partecipare?

"Abbiamo deciso di prendere parte a questa iniziativa perché i Consorzi da sempre credono fermamente nell’educazione ambientale per le giovani generazioni, la cui sensibilità sarà determinante per costruire un futuro più rispettoso dell’ambiente. Crediamo che conoscere i fiumi sia fondamentale per tenerli in efficienza e fare prevenzione. Su questo lavoriamo molto con i bambini nelle scuole, con l’obiettivo di educare i grandi del futuro, ma attraverso di loro anche le famiglie, verso i temi dei cambiamenti climatici, della sostenibilità ambientale, dello stato dei fiumi". Perché è importante conoscere i fiumi?

"Conoscere il funzionamento di un fiume è importante sia in caso di eventuali segnalazioni da fare che per essere consapevoli di quali siano invece i comportamenti da evitare che possono essere rischiosi per se stessi e per gli altri, dal gettare rifiuti a realizzare interventi impropri lungo i corsi d’acqua. Nei momenti d’emergenza poi, conoscere i corretti comportamenti da tenere è fondamentale: per questo partecipiamo anche a "Io non rischio", progetto della Protezione Civile che insegna appunto cosa fare in varie situazioni d’emergenza, dai terremoti agli allagamenti".

Com’è andata l’esperienza con il Campionato di giornalismo?

"Siamo stati felicissimi di partecipare. Tante classi hanno scelto il tema dei Consorzi di Bonifica e raccontato le loro attività, dimostrando di avere una conoscenza approfondita sui nostri temi, a dimostrazione di come il lavoro fatto in questi anni abbia portato i suoi frutti. Altre classi hanno affrontato l’argomento in modo più generico, ma comunque il campionato ha rappresentato un’occasione per avvicinarle. Alcuni Consorzi hanno dato premi simbolici, altri hanno organizzato per i prossimi mesi delle gite, ma tutti hanno preso contatti per poterle poi coinvolgere in altre iniziative, dalle visite agli impianti alle lezioni in aula".

Qual è il ruolo dei consorzi di bonifica?

"I Consorzi di Bonifica sono gli enti a cui la Regione Toscana ha affidato tutta una serie di attività che vanno dalla difesa del suolo alla valorizzazione della risorsa idrica, passando per la tutela ambientale. Oggi, infatti, i Consorzi lavorano su tutto il territorio a iniziative e progetti concepiti per trattenere acqua: una nuova missione fondamentale che si affianca a quella storica di difendere il territorio dall’acqua e che ci vede impegnati con le manutenzioni su fiumi e argini, un’attività estremamente importante per mantenere in efficienza e in sicurezza i corsi d’acqua, oltre che con le opere".

Alla luce di ciò che è successo in Romagna, qual è la situazione in Toscana?

"I progetti attivi per contribuire a proteggere il territorio sono tanti. Siamo impegnati nella mitigazione del rischio, su molti fronti e a tutti i livelli, anche con la manutenzione montana. Va detto però che di fronte ad eventi eccezionali come quello a cui abbiamo assistito in Emilia Romagna, il rischio non può essere azzerato. Per la Toscana i problemi principali riguardano la zona della Lunigiana e Garfagnana, sul torrente Carrione. Ma anche l’Ombrone pistoiese e grossetano e il Bisenzio: in generale tutti i corsi d’acqua a carattere torrentizio".

R.R.