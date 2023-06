Finestra sul mondo del volontariato "Donare sangue, gesto generoso Dalle scuole una grande attenzione"

FIRENZE

Tra i nuovi partner regionali del del Campionato di giornalismo, c’è anche Fratres Toscana, associazione di volontari impegnata nella donazione del sangue. Ne parliamo con il presidente regionale, Claudio Zecchi.

Presidente come è andata?

"E’ stata un’esperienza gratificante, interessante, che ha portato ottimi frutti. Abbiamo registrato entusiasmo nei ragazzi di tutte le province con la realizzazione di una dozzina di pagine-inchieste sulla donazione di sangue e la sua importanza".

Come mai avete deciso di aderire a questo progetto?

"Per provare a entrare nelle scuole di ogni ordine e grado. Solitamente lo facciamo negli istituti superiori, dove i ragazzi sono vicini alla maggiore età e dunque potenziali nuovi donatori. Ma la promozione anche nella primaria e nella secondaria di primo grado significa dare fin da piccoli il germe della cultura del dono; attraverso il racconto dei più giovani, a cui diamo materiale informativo e gadget, entriamo nelle famiglie e invitiamo i genitori a diventare donatori".

Un’importante occasione per informare a tutti i livelli.

"La donazione deve diventare una prassi normale e non un atto ‘strano’, difficile da ipotizzare tra le proprie abitudi. È possibile solo attraverso una corretta comunicazione che superi paure e disinformazione".

Siete stati invitati nelle classi che hanno scelto la vostra traccia per "Cronisti".

"Sì, ci hanno voluto per portare la nostra testimonianza diretta. E abbiamo accettato con entusiasmo. Sono andato io stesso in alcune realtà, oppure i nostri responsabili, medici e volontari. L’incontro coi ragazzi è stato edificante, molto apprezzato. Abbiamo partecipato alle cerimonie di premiazione nelle varie province e comunque a tutti coloro che ’ci hanno scelto’ abbiamo voluto offrire un riconoscimento: era il minimo per ringraziare studenti e docenti di questa bella esperienza e del contributo che hanno dato alla cultura del dono".

Come vanno le donazioni?

"Quelle di sangue abbastanza bene, ma non è mai abbastanza, anche in vista dell’estate, momento sempre critico. Manca invece plasma, fondamentale per la produzione di farmaci emoderivati salvavita. Siamo costretti a importarlo per il 30% dall’estero, con relativo dispendio economico, ma anche difficoltà di reperimento sul mercato internazionale. Manca anche in Paesi come Usa e Germania. La donazione di plasma non è secondaria: ce n’è davvero tanto bisogno per salvare vite umane ed è possibile donarlo fino a 12 volte l’anno a persona".

Manuela Plastina