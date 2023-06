"E’ bello lavorare insieme per la città"

Si chiude un’altra meravigliosa edizione del Campionato di giornalismo, la seconda in cui anche Cap Soc. Cooperativa ha dato il proprio contributo a sostegno delle classi del territorio di Prato. "Un impegno che è iniziato un po’ per gioco l’anno scorso, ma per il quale abbiamo voluto spenderci anche quest’anno perché ne abbiamo capito l’essenza e le finalità", spiega il presidente Federico Toscano.

"Ritrovarci insieme a centinaia di ragazzi alla premiazione dello scorso 19 maggio è stato un momento bellissimo che dà senso compiuto ed evidente a quella che è una delle principali mission della Cap: lavorare insieme per la città. E questo non è che un piccolo, ma importante gesto che vogliamo regalare ai ragazzi delle scuole partecipanti e per il quale non possiamo che ringraziare il quotidiano La Nazione che si è fatto promotore dell’iniziativa tanti anni fa".

Cap è da sempre molto attenta a coltivare iniziative per il territorio e per i ragazzi. Basti ricordare che la Cooperativa fu una delle prime realtà del settore ad introdurre l’Academy, vera e propria scuola di formazione interna per far crescere giovani interessati a diventare autisti e meccanici, contribuendo anche al conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio della professione.

Recentemente la Cooperativa pratese si è fatta promotrice di un evento di stampo nazionale, realizzato nell’aula magna del Buzzi per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, in particolar modo a quello della manutenzione fortemente influenzato dalle nuove tecnologie in arrivo. Un confronto davanti ad una platea di oltre 150 studenti.